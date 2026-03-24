 Se cae presupuesto por cabildeo de Ley Electoral

Aunque parecía que el presupuesto iba a alcanzar los 28 votos para superar el veto, para que cuando llegara la presidenta Claudia Sheinbaum ya estuviera aprobado, los diputados de Morena se ‘pusieron el pie’ ellos solos, pues combinaron el presupuesto con la ley electoral sin el visto bueno de todos los morenistas.

Cuando la sesión de la Comisión de Presupuesto inició, fuentes legislativas aseguraron que se aprobaría tanto en la Comisión como se subiría al pleno este mismo martes, junto con la reforma electoral, la cual el PRI y el PAN cabildearon con las morenistas Grecia Benavides y Anylu Bendición, pues fueron ellas dos quienes la presentaron con el tema de que la paridad entrara hasta las elecciones del 2030.

Sin embargo, las fuentes aseguraron que los demás diputados de Morena no estaban enterados de estas negociaciones y dijeron que ellos solo votarían el presupuesto, pero el PRI y el PAN dijeron que si no salía la ley electoral, ellos no votarían el presupuesto.

En entrevista, el diputado coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que ellos siguen puestos para continuar con los trabajos del presupuesto este miércoles y que lo de la Ley Electoral lo analizarían a fondo antes de dar cualquier postura.

Nosotros en Morena no entramos en negociaciones que puedan afectar al bienestar de Nuevo León; nosotros queremos sacar un presupuesto para la gente, pero tampoco vamos a estar en un tema de que te cedo una cosa si me cedes otra; los derechos no entran en una negociación.

“Nosotros queremos un presupuesto que vaya dirigido a la gente, buscamos un mayor consenso, un mayor diálogo”, dijo Mario Soto.

Al ser cuestionado sobre qué le faltaba al presupuesto para que ellos lo aprobaran, él dijo que nada, que todo estaba bien, pero que por parte de la Ley Electoral, lo analizarían.

Por su parte, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que la iniciativa electoral presentada por Anylu Hernández y Grecia Benavides no fue lo que entorpeció; sin embargo, es un nuevo proceso legislativo, ya que es una reforma distinta a las ya presentadas.

"Hoy presentaron una iniciativa las compañeras de Morena que ya se está analizando y que se tiene que ver si se avanza también, pero como es una iniciativa nueva, pues apenas es una primera vuelta, no es necesariamente algo que tendría que entorpecer, pero qué bueno y ojalá que pudiéramos avanzar para que a más tardar el 13 de mayo, que es el día que termina el periodo, ya pudiéramos avanzar con una reforma electoral y darle tranquilidad al siguiente proceso electoral y no esperar a las manifestaciones o interpretaciones del Órgano Electoral".

Sin embargo, De la Fuente puntualizó que desde que inició esta legislatura dentro de Morena no hay una coordinación y pudo crear diferencias.

"Todos hemos visto cómo en muchas de las votaciones los diputados dentro de Morena tienen una diferencia hacia su interior; eso fue desde el inicio de la legislatura, como ellos mismos quitaron a su coordinadora en su momento, y pues pareciera que es el común denominador de ese grupo legislativo".

En este dictamen de presupuesto no se contemplaba deuda para el Gobierno del Estado, ni para Agua y Drenaje; además de cumplir con la reducción del gasto de la Oficina del Gobernador que solicitó Morena, sin embargo, ni aun así salió adelante.

Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, sostuvo que este avance del PRI, PAN y Morena del presupuesto no es legal; sin embargo, hubo condiciones que no lograron un consenso final.

"No entiendo, nosotros tenemos una postura muy clara, sabemos que lo que están haciendo en la Comisión de Presupuesto no es viable, ni legal; jurídicamente no es aceptable lo que están haciendo. Lamentablemente, se han empeñado en seguir con esta constante".

“Entendí que hubo una especie de acuerdo desde la vez anterior que se presentó el veto, entre Morena, PRI y PAN, pero hubo condiciones que no se convencieron de las negociaciones; entonces nosotros esperamos que haya cordura y que cesen este tipo de presiones de aprobar un presupuesto que ni siquiera puede seguir llamándose así, porque ya estamos en un tiempo completamente distinto”, agregó Pámanes.

Se espera que este miércoles se esclarezcan las condiciones; sin embargo, las fuentes legislativas aseguraron que, debido a que el tema electoral no saldrá, el presupuesto para Nuevo León ya se cayó.

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