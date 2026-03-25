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Internacional

Melania Trump presenta robot humanoide en cumbre sobre educación

Melania Trump encabezó una cumbre en la Casa Blanca sobre tecnología y educación, donde presentó un robot humanoide como símbolo del futuro.

  • 25
  • Marzo
    2026

La Casa Blanca fue escenario de una inusual demostración tecnológica luego de que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, apareciera acompañada de un robot humanoide durante una cumbre internacional centrada en educación y tecnología.

El evento, titulado Fostering the Future Together, reunió a 45 primeras damas y representantes de 28 empresas tecnológicas con el objetivo de impulsar nuevas herramientas para el aprendizaje infantil.

La sorpresa llegó cuando Melania Trump ingresó al recinto junto a “Figura 3”, un robot humanoide de fabricación estadounidense, presentado como ejemplo del papel que la inteligencia artificial podría tener en la educación.

El dispositivo, el primero de su tipo mostrado oficialmente en la Casa Blanca, saludó a los asistentes en varios idiomas antes de retirarse.

IA y aprendizaje en el hogar

Durante su intervención, la primera dama destacó que la inteligencia artificial cambiará la forma en que las nuevas generaciones acceden al conocimiento.

“El futuro de la IA está personificado: tendrá forma humana. Muy pronto pasará de nuestros teléfonos a humanoides que brindarán utilidad”, afirmó.

Añadió que este tipo de tecnología podría integrarse en los hogares como apoyo educativo, marcando una nueva etapa en la enseñanza.

En la cumbre participaron representantes de diversos países, incluida Brigitte Macron, quien reconoció iniciativas previas contra el ciberacoso impulsadas por la primera dama estadounidense.

Macron también advirtió sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas en menores y planteó la necesidad de limitar el acceso a dispositivos digitales en etapas tempranas.

El encuentro incluyó una mesa de diálogo con representantes de países como Francia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Panamá, Sierra Leona, Malaui y Kosovo.

Asimismo, asistieron figuras como Sara Netanyahu y Olena Zelenska, en un espacio que buscó fortalecer la cooperación internacional en temas de infancia y tecnología.

 

 


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