Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero encabezó la conferencia en compañía de la directora de la Agencia de la Calidad del Aire, Armandina Valdes para brindar detalles sobre la "Nueva Explanada de los Héroes". Para crear este proyecto se tomaron en cuenta las infraestructuras creadas en ciudades como Barcelona (España) y Seúl (Corea del Sur), aseguró el funcionario.

Aseguró que dicho espacio tendrá diversas remodelaciones para que los ciudadanos pueda coexistir con el entorno. Recalcó que las actividades seguirán manteniendose en el lugar, ya sean artísticas, culturales o de diversas índoles.

"Ninguna actividad ciudadana o gubernamental en la explanada, seguirá siendo un punto de espacio cívico, un punto de reunión, un punto donde se respete la libertad de expresión y manifestarse".

En este espacio se plantarán 64 árboles de los cuales 32 serán sabinos y 32 ébanos, cuya altura puede alcanzar hasta los 25 y 7 metros, respectivamente. Mientras que de las plantas, se contará con minto rosa, mirto chico, cenizo, lantana blanca y fuego, así como el orégano.

Lozano informó que para este proyecto se invertirán alrededor de $3 millones 437,000 pesos para darle a la ciudadanía "un mejor espacio". También resaltó que el monto de inversión se obtendrán los recursos de compensación.

Destacó que se respetarán los monumentos, así como los restos de los personajes que albergan en la explanada.

Inversión térmica

Durante la conferencia Nuevo León Informa de este lunes, la Secretaría de Medio Ambiente brindó informes sobre la inversión térmica en la entidad.

La directora de la Agencia de la Calidad del Aire, Armandina Valdes afirmó que la inversión térmica que se experimentará en la entidad es por la entrada de al menos 48 frentes fríos. Lo define como el aumento de la temperatura eólica, mientras que el suelo se mantiene en bajas temperaturas.

"Este aire caliente que esta arriba actúa como una especie de tapa natural que deja acumuladas, a nivel de suelo, las emisiones de todas las actividades que generamos día a día." explicó Valdes.

La directora negó que se cuente con un aumento de emisiones, porque se trata de un fenómeno natural que se registra cada año.

"Llevamos un 40% menos días con respecto al año pasado. Estamos trabajando en la reducción de emisiones [...] Solo entran más emisiones cuando entra polvo por los ventarrones". detalló.

Detalló que se espera que el próximo miércoles entra el frente frío número 11, de los 48 pronosticados hasta el momento. Con respecto a la disminución de emisiones, debido a que pasaron de registrar 187 días a 87 con presencia de PM10; y de 67 a 37 días con PM2.5.

Por su parte, el secretario informó que se lanzará una campaña informativa y de concientización para dar a conocer los fenómenos naturales que se registran en los distintos momentos del año, los cuales son:

Invierno - Inversión térmica Primavera - Incendios Verano - Incendios y llegada de polvos Otoño - Lluvias

"No hay más emisiones en esta temporada del año [...] Este año con todas las acciones que ha realizado la Secretaría, con las cámaras empresariales, con los propios ciudadanos se han reducido un 40% las emisiones" detalló el titular.

Lozano Caballero recomendó tres puntos para contar con la información pertinente sobre el sector:

Estar bien informado al tomar como única fuente oficial el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental

Trabajar con los comercios para disminuir emisiones

Seguir recomendaciones de la dependencia

