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Nuevo León

Descacharrizan cercanías al Estadio Monterrey con Ponte Mundial

Durante el arranque de las labores, Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana, enfatizó que el Mundial también debe dejar legado social

  • 02
  • Mayo
    2026

Con la mira puesta en el legado social que dejará la justa mundialista, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y el Fideicomiso Festival Impacto Futbolístico Actual (FIDEFIFA), encabezó una mega jornada de limpieza y descacharrización en la colonia La Quinta, zona colindante con el estadio Monterrey.

El operativo, que forma parte del programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial, contó con la colaboración activa del Municipio de Guadalupe y la empresa recolectora GEN, logrando el retiro masivo de objetos voluminosos que suelen terminar en arroyos y baldíos.

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Un legado más allá del fútbol

Durante el arranque de las labores, Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana, enfatizó que el evento deportivo es el motor, pero el bienestar ciudadano es el objetivo final.

“Los partidos del Mundial son un pretexto; lo importante aquí es ese legado que le vamos a dejar a nuestro Estado. Estamos como Gobierno poniéndole el hombro en este programa de corresponsabilidad, haciendo que no haya ventanas rotas y poniendo de nuestra parte”, expresó el funcionario.

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Acosta subrayó que estas acciones no solo dignifican el entorno, sino que refuerzan la seguridad y la salud pública, manteniendo a Nuevo León en los primeros lugares de eficiencia a nivel nacional.

Salud y orden público

La jornada se centró en la recolección de residuos que el servicio de basura convencional no retira, tales como colchones y muebles viejos, llantas y electrodomésticos en desuso.

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Además de la mejora estética, la descacharrización tiene un objetivo preventivo crítico: eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, eliminando acumulaciones de agua en objetos abandonados que fungen como focos de infección.

Corresponsabilidad total

El despliegue incluyó la instalación de contenedores estratégicos y el recorrido de cuadrillas de voluntarios en diversos puntos de manera simultánea. Este modelo de trabajo busca involucrar a la iniciativa privada y a los vecinos en el mantenimiento de su propio entorno.

Ponte Nuevo es unir todo lo que nos importa por una buena causa y un bien común. Y esa buena causa definitivamente no son los partidos del Mundial, es nuestro Estado”, concluyó Acosta.

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