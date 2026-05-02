Resalta Sheinbaum la grandeza cultural de México en Chiapas

Al asegurar que “México es mucha pieza” y que “la grandeza cultural de México no la tiene nadie”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado en Palenque, Chiapas, una asamblea informativa de la Beca Gertrudis Bocanegra, donde reivindicó la historia, la identidad y el orgullo de ser mexicano ante estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Desde la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería del IPN, la mandataria sostuvo que la fortaleza del país no radica únicamente en su territorio o potencial económico, sino en la riqueza histórica, cultural y social de su pueblo.

“Las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza. México es un gran país, un país extraordinario”, expresó ante cientos de alumnos, académicos y autoridades educativas.

La educación, al servicio del pueblo y la patria

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó que por años se intentó sembrar una visión de inferioridad sobre México, pero afirmó que esa narrativa contrasta con la profundidad histórica del país y el legado de sus civilizaciones originarias.

Evocó a figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas como símbolos de las luchas por la libertad, la soberanía y la justicia social, y vinculó ese legado con la importancia de la educación pública.

Al dirigirse a los estudiantes del Politécnico, retomó el lema institucional “La técnica al servicio de la patria” para subrayar que el conocimiento debe orientarse al bienestar colectivo.

“Nunca se nos olvide que la técnica debe estar al servicio del pueblo y de la patria”, afirmó, al señalar que el éxito profesional debe medirse también por la vocación de servicio, más allá de aspiraciones económicas. “El dinero no lo es todo”, añadió.

Beca Gertrudis Bocanegra será universal para universitarios de Chiapas

En el acto, la presidenta anunció que los 56 mil 911 estudiantes de educación superior en Chiapas tendrán acceso a la Beca Gertrudis Bocanegra, como parte de la estrategia federal para garantizar el derecho a la educación.

Este apoyo económico consiste en mil 900 pesos bimestrales y dará continuidad a los programas de becas para estudiantes desde educación básica hasta universidad.

La próxima semana comenzarán asambleas informativas en las 82 instituciones de nivel superior de la entidad; el registro se realizará del 25 al 31 de mayo, mientras que en junio y julio iniciará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este año cerca de 23 millones de estudiantes en todo el país recibirán alguna beca dentro del sistema nacional de apoyos.

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, destacó que el campus Palenque cuenta actualmente con 840 estudiantes y prevé superar los mil alumnos en 2026, como parte de una meta mayor de expansión educativa.

Durante la ceremonia, Reyes Sandoval intentó modificar el tradicional “Huelum” para incluir el nombre de la presidenta, pero tras una señal de desaprobación de Sheinbaum, rectificó y la porra se realizó en su forma habitual.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció el respaldo federal a Chiapas, no sólo por el fortalecimiento educativo, sino también por proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la futura carretera Palenque-Ocosingo.





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