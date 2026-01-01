Podcast
Nuevo León

Invita el municipio de Monterrey a la 'Regia Rosca Mundialista'

La cita es este 6 de enero a partir de las 18:00 horas., donde los asistentes podrán participar en la tradicional partida de rosca

  • 01
  • Enero
    2026

Con el objetivo de fortalecer las tradiciones, el municipio de Monterrey anunció la celebración de la “Regia Rosca Mundialista”, un evento masivo para festejar el Día de Reyes en un ambiente 100% familiar.

La cita es este 6 de enero a partir de las 6:00 p.m., donde los asistentes podrán participar en la tradicional partida de rosca. 

“El Gobierno de Monterrey te invita a celebrar el Día de Reyes en la Regia Rosca Mundialista. Disfruta de la tradicional partida de rosca y un espacio de convivencia para todas y todos. ¡Tendremos muchas sorpresas! Asiste y celebra con nosotros”, informaron en las redes sociales del municipio.

En esta edición, el evento adopta una temática mundialista, sumándose a la efervescencia deportiva que vive la ciudad.

Para garantizar el entretenimiento de chicos y grandes, el municipio ha preparado una cartelera especial que incluye shows infantiles, grupos musicales, juguetes, dulces y sorpresas.

Se recomienda a los ciudadanos acudir con anticipación para disfrutar de todas las actividades programadas y vivir una tarde mágica en el corazón de la ciudad.

WhatsApp Image 2026-01-01 at 5.43.06 PM.jpeg


