Sporting de Gijón anuncia a Larcamón como su nuevo entrenador

Apenas un mes después de su salida de Cruz Azul, el técnico argentino Nicolás Larcamón ya tiene nuevo destino.

El estratega fue anunciado este lunes como nuevo entrenador del Sporting de Gijón, equipo que milita en la Segunda División de España.

A través de un comunicado oficial, el club asturiano confirmó que Larcamón firmó un contrato que lo vincula a la institución hasta junio de 2027, con el objetivo principal de pelear por el ascenso a LaLiga.

“Larcamón llega al futbol europeo tras consolidarse como uno de los entrenadores jóvenes con mayor proyección del continente americano”, destacó el Sporting de Gijón en su presentación oficial.

Primer reto europeo para el argentino

La llegada al futbol español representa la primera experiencia de Larcamón en Europa, luego de construir gran parte de su carrera en América Latina, donde dirigió a clubes como Puebla, León, Cruzeiro y Cruz Azul.

El Sporting de Gijón busca dejar atrás una temporada irregular en la que quedó lejos de los puestos de ascenso dentro de LaLiga Hypermotion.

La directiva considera que el perfil del entrenador argentino encaja con el proyecto deportivo a mediano plazo, enfocado en devolver al histórico club rojiblanco a la máxima categoría del futbol español.

Una salida turbulenta de Cruz Azul

El pasado 22 de abril, Cruz Azul anunció oficialmente la destitución de Larcamón tras una racha negativa que terminó por desgastar la relación con la afición y la directiva.

La Máquina acumuló nueve partidos consecutivos sin ganar, incluido un empate 1-1 frente a Querétaro que terminó por sentenciar el futuro del estratega.

“Hemos decidido finalizar la gestión de Nicolás Larcamón al frente del primer equipo. Se trató de una decisión compleja porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico, existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable”, informó el club celeste en aquel momento.

Tras confirmarse su salida, Larcamón reconoció que abandonó Cruz Azul con frustración, principalmente por no haber tenido la oportunidad de dirigir al equipo en la fase final del torneo Clausura 2026.

Sin embargo, el argentino encontró rápidamente una nueva oportunidad en el futbol europeo, donde intentará relanzar su carrera en una de las ligas más competitivas del continente.

Sporting apuesta por volver a Primera

El Sporting de Gijón afrontará la temporada 2026/27 con la presión de pelear por el ascenso luego de varios años instalado en la división de plata del futbol español.

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