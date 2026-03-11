Podcast
Coahuila

Exigen a CAPUFE eliminar saldo mínimo en TAG

Según la legisladora, esta medida ha forzado a los usuarios a adquirir tarjetas de pago automatizado que han generado barreras económicas

  • 11
  • Marzo
    2026

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo para exhortar a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) a modernizar sus servicios. La iniciativa solicita formalmente la eliminación del monto mínimo obligatorio en los dispositivos “TAG”, la creación de un mecanismo efectivo para el reembolso de cobros indebidos y la optimización de la infraestructura en las plazas de cobro para garantizar un tránsito fluido y seguro.

Usuarios señalan problemas con el sistema de telepeaje

Esta demanda surge a raíz de la transición hacia un sistema de telepeaje obligatorio en diversas casetas federales, donde se ha restringido el uso de efectivo.

Según la legisladora, esta medida ha forzado a los usuarios a adquirir tarjetas de pago automatizado que, lejos de agilizar el trayecto, han generado barreras económicas y logísticas debido a la exigencia de saldos mínimos preventivos que no siempre corresponden al trayecto real del conductor.

Denuncian fallas técnicas y cargos no reconocidos

A la problemática del saldo se suman constantes fallas técnicas reportadas por los usuarios, quienes denuncian errores en los lectores, recargas fallidas y cargos dobles no reconocidos.

 La falta de respuesta pública por parte de CAPUFE y la ausencia de procedimientos claros para reclamaciones han provocado un creciente malestar ciudadano, especialmente al observar que los carriles "rápidos" suelen presentar congestionamientos mayores que las vías convencionales.

Buscan que CAPUFE priorice eficiencia y transparencia

Finalmente, la diputada Dávalos exhorto busca que la dependencia federal priorice la eficiencia y la transparencia, asegurando que la tecnología sea una herramienta de facilitación y no un obstáculo para quienes transitan por las autopistas del país.


