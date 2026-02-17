Sheinbaum alista nueva reunión con gobernadores por sarampión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este martes sostendrá una nueva reunión con los gobernadores del país para reforzar la coordinación y atender el avance del sarampión en diversas entidades.

El encuentro se realizará a distancia y forma parte del seguimiento al plan nacional de vacunación y control epidemiológico que impulsa el Gobierno federal junto con las autoridades estatales.

“Tuvimos una reunión hace una semana con todos los gobernadores, hoy en la tarde vamos a tener otra, a distancia, para poder revisar las problemáticas que hay y en todo caso solucionarlas juntos”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

Refuerzan coordinación ante aumento de casos

Sheinbaum subrayó que existe comunicación permanente con los gobiernos estatales y con la Secretaría de Salud para contener la propagación del virus y acelerar la vacunación en las zonas de mayor riesgo.

“Hay mucha coordinación con las y los gobernadores de todas las entidades de la República, la Secretaría de Salud y participo personalmente en estas reuniones”, afirmó.

Las autoridades sanitarias han señalado que el país cuenta con cerca de 28 millones de dosis disponibles y una red de más de 21 mil centros de vacunación para atender a la población.

El objetivo es completar esquemas pendientes y ampliar la cobertura para cortar las cadenas de transmisión.

Estados intensifican medidas preventivas

En entidades como Jalisco, donde se concentra el mayor número de contagios, el gobierno estatal ha intensificado las campañas de inmunización y vigilancia epidemiológica.

Por su parte, el Gobierno federal reiteró que la vacunación es gratuita y universal, e hizo un llamado a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para completar su esquema y evitar nuevos brotes en el país.

