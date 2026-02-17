Anuncian acuerdos para vacunación contra sarampión en Reynosa

La doctora Iliana Villarreal Cantú, jefa del Distrito de Salud para el Bienestar Número Cuatro, con cabecera en Reynosa, dio a conocer los acuerdos alcanzados tras una reunión de salud enfocada en la prevención y el combate del sarampión, entre los que destaca el fortalecimiento permanente del esquema de vacunación en la región.

La funcionaria explicó que como parte de estas acciones se revisarán las coberturas actuales, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y definir estrategias concretas que permitan alcanzar y mantener niveles óptimos de protección para la población.

“Fortaleceremos el esquema permanente de vacunación revisando nuestras coberturas actuales, identificando áreas de oportunidad y estableciendo acciones concretas para alcanzar y mantener niveles óptimos de protección a la población”, expresó.

Asimismo, indicó que se implementarán estrategias específicas dirigidas a la población de entre 10 y 49 años de edad, al tratarse de un grupo en el que se pueden encontrar personas susceptibles que no cuentan con antecedentes comprobables de vacunación, por lo que resulta indispensable ampliar la visión preventiva más allá de la infancia.

“En segundo término, vamos a implementar estrategias específicas de vacunación en la población de 10 a 49 años de edad, grupo en el que podemos encontrar personas susceptibles sin antecedentes vacunales comprobables; es indispensable ampliar nuestra visión más allá de la infancia y garantizar la protección en adolescentes y adultos jóvenes”, puntualizó.

La responsable del distrito de salud precisó que, aunque en el estado de Tamaulipas no se tienen casos confirmados de sarampión, la cercanía con entidades donde sí se han detectado personas con este padecimiento coloca a la región en una condición de mayor vulnerabilidad, razón por la cual se decidió reforzar de manera anticipada las acciones de prevención.

Finalmente, subrayó la importancia de que la población menor de 49 años acuda a vacunarse, a fin de mantenerse protegida y reducir el riesgo de contagios, como parte de una estrategia integral para preservar la salud pública en la zona fronteriza.

