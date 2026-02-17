Podcast
Tamaulipas

Vacunación brinda 93% de protección contra sarampión en Matamoros

Salud de Tamaulipas informó que no hay casos de sarampión y dispone de 152 mil vacunas; una dosis ofrece hasta 93% de protección en menores y adultos jóvenes

El director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional en Tamaulipas, Gabriel de la Garza Garza, aseguró que la mejor protección contra el sarampión para niñas, niños en edad escolar, adolescentes y adultos menores de 49 años es la vacunación, al destacar que está científicamente comprobado que una dosis brinda una protección cercana al 93 por ciento.

El funcionario informó que actualmente no se registran casos ni mortalidad por sarampión, y señaló que el sistema de salud cuenta con abasto suficiente de biológicos para continuar con la inmunización de la población. Precisó que el suministro disponible permitiría mantener jornadas de vacunación activas durante un periodo aproximado de tres a cuatro semanas.

Asimismo, explicó que en la entidad se dispone de alrededor de 152 mil dosis, las cuales están siendo distribuidas mediante brigadas móviles y vehículos especiales para acercar la vacuna a la población en distintas regiones, incluyendo Matamoros.

De la Garza Garza subrayó que no existe problema de abastecimiento y reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para completar sus esquemas de vacunación, como medida clave para prevenir contagios y proteger la salud pública.


