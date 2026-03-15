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Nuevo León

Lidera Adrián de la Garza jornada recreativa en el Parque España

El alcalde de Monterrey, junto a la titular del DIF municipal, encabezaron el evento en el Parque España, en donde se reunió a casi 6,000 ciudadanos

  • 15
  • Marzo
    2026

El municipio de Monterrey, a través del DIF municipal, celebró este domingo el evento “MTY en Familia”, logrando reunir a casi 6,000 ciudadanos en las instalaciones del Parque España.

El evento fue encabezado por el alcalde Adrián de la Garza y su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, quienes convivieron con familias de diversos sectores de la ciudad en un esfuerzo por fortalecer el tejido social y recuperar los espacios públicos.

“Cada vez que podamos hay que conmemorar, hay que celebrar que tenemos una gran, gran familia, una gran comunidad, que es lo que hace grande a la ciudad de Monterrey. Quiero agradecerles a todos ustedes por su confianza y también por hacer esta gran comunidad en Monterrey”, dijo el alcalde regio.

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Desde temprana hora, niñas, niños y adultos mayores disfrutaron de una agenda cargada de actividades, dinámicas familiares y espectáculos infantiles, destacando la participación de la animadora Lore Lore.

Uno de los momentos de mayor entusiasmo fue la rifa de diversos artículos, donde se entregaron pantallas de televisión y hornos de microondas a los asistentes.

Por su parte, Gaby Oyervides reafirmó el compromiso de la administración por ofrecer servicios de calidad para todos los regiomontanos. “Trabajamos todos los días para tener un Monterrey igual para todas y todos, con las mismas oportunidades”, afirmó.

Al evento asistieron la directora del DIF, Ivonne Álvarez, y el jefe de Gabinete, Fernando Margáin.

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Temporada acuática 2026

Aprovechando las altas temperaturas registradas este fin de semana, el alcalde adelantó que la ciudad ya se prepara para las vacaciones. 

Invitó a la ciudadanía a alistarse para el tradicional “chapuzón”, anunciando que la temporada acuática 2026 iniciará formalmente el próximo 21 de marzo, fecha en la que las albercas municipales abrirán sus puertas al público.


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