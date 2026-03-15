EUA ya espera rival en la final del Clásico Mundial de Beisbol

Pese a haber abierto el marcador, República Dominicana no pudo ante el poderío de Estados Unidos y cayó por 2-1, sellando este último su pase a la final del Clásico Mundial de Béisbol, donde espera al ganador del duelo entre Venezuela e Italia.

El encuentro se disputó ante un sold out de 36,337 aficionados, que llenaron el loanDepot Park y convirtieron la semifinal en un escenario de presión constante para ambos equipos.

Los dominicanos llegaron a las semifinales por primera vez desde que ganaron el título en 2013, pero quedarse fuera del campeonato no era el objetivo para un roster que incluyó a seis jugadores que terminaron entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso el año pasado y que avanzó con facilidad en las primeras rondas de este Clásico Mundial.

Ya en el juego, los caribeños tomaron la delantera temprano cuando Junior Caminero conectó un jonrón solitario en la segunda entrada ante Paul Skenes, con lo que además estableció un nuevo récord de 15 cuadrangulares para el Clásico Mundial de Béisbol, superando la marca que había impuesto México en 2009.

Sin embargo, la ventaja dominicana duró poco, pues apenas dos entradas después, Gunnar Henderson empató el encuentro con un cuadrangular ante el abridor Luis Severino.

Momentos después, Roman Anthony conectó otro batazo de vuelta completa frente al relevista Gregory Soto para darle a Estados Unidos la ventaja definitiva de 2-1.

El duelo entre dos alineaciones repletas de estrellas también dejó grandes jugadas defensivas.

En la tercera entrada, Aaron Judge lanzó un potente tiro desde el jardín derecho para poner fuera en tercera a Fernando Tatis Jr.

Más tarde, el dominicano Julio Rodríguez respondió con una espectacular atrapada al trepar la barda del jardín central para robarle un jonrón al propio Judge.

En el montículo, Skenes (2-0) permitió una carrera y seis imparables en cuatro entradas y un tercio, mientras que el bullpen estadounidense mantuvo en silencio a la ofensiva dominicana durante el resto del encuentro.

La República Dominicana tuvo su última oportunidad en la novena entrada cuando Rodríguez recibió base por bolas y avanzó hasta tercera frente a Mason Miller. Sin embargo, con dos outs en la pizarra, el relevista estadounidense ponchó a Geraldo Perdomo para asegurar el salvamento y sellar el pase de Estados Unidos a la final.

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