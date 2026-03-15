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Internacional

Dron impacta tanque de combustible y provoca incendio en Dubái

Autoridades suspenden temporalmente vuelos en el aeropuerto internacional mientras equipos de emergencia controlan el fuego tras el impacto del artefacto

  • 15
  • Marzo
    2026

Un ataque con dron provocó un incendio en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái, lo que llevó a las autoridades a suspender temporalmente los vuelos mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

De acuerdo con la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, la interrupción de operaciones se adoptó como medida preventiva para garantizar la seguridad de pasajeros y personal, luego de que un vehículo aéreo no tripulado impactara en la zona y alcanzara uno de los tanques de combustible cercanos a la terminal aérea.

Tras el incidente, unidades de la Defensa Civil de Dubái acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y desplegar un operativo de seguridad en el área.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron que el fuego fue contenido con éxito y que no se registraron personas lesionadas como consecuencia del suceso.

Mientras se realizaban las labores de emergencia, las autoridades aeroportuarias mantuvieron suspendidas las operaciones en el aeropuerto, considerado uno de los centros de conexión aérea más importantes del mundo para el tráfico internacional.

Aerolíneas cancelan vuelos

La aerolínea Emirates confirmó que todos los vuelos con origen o destino en Dubái fueron suspendidos temporalmente mientras se evaluaba la situación.

A través de redes sociales, la compañía pidió a los pasajeros no acudir al aeropuerto hasta que se normalicen las operaciones y anunció que proporcionará actualizaciones conforme haya nueva información.

El incidente ocurre en un contexto de alerta en varias ciudades del Golfo, luego de que autoridades militares advirtieran sobre posibles ataques contra objetivos estratégicos en la región.

De acuerdo con reportes difundidos por agencias oficiales, residentes y visitantes en ciertas zonas de Dubái y Doha fueron exhortados a abandonar áreas consideradas de riesgo ante la posibilidad de nuevos ataques en las próximas horas.

Las advertencias se dan en medio de una escalada militar en Oriente Próximo vinculada a las tensiones entre Irán, Israel y Estados Unidos, conflicto que ha elevado el nivel de alerta en instalaciones estratégicas del Golfo.

Antecedentes recientes en el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Dubái ya había sido escenario de un incidente similar días antes. Según reportes oficiales, un ataque con drones ocurrido el 11 de marzo dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellas ciudadanos de Bangladesh, India y Ghana.

Estos episodios han incrementado la preocupación por la seguridad en infraestructuras críticas de transporte y logística en la región, consideradas clave para el comercio y la conectividad internacional.

En medio de la tensión regional, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sostuvo una conversación telefónica con el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, en la que abordaron la situación de seguridad en la región.

Durante el diálogo, ambos líderes expresaron su preocupación por los ataques recientes y llamaron a detener la escalada de hostilidades, además de respaldar el diálogo diplomático como vía para restablecer la estabilidad regional.

Mientras tanto, las autoridades de seguridad mantienen investigaciones abiertas para determinar la autoría del ataque y continúan reforzando los protocolos de protección en puntos estratégicos del Golfo.


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