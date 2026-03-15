Anuncia Miguel Flores nueva división para control de multitudes

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que la entidad vivirá "el Mundial más norteño de la historia" bajo un esquema de orden y protección sin precedentes.

Como eje central de esta estrategia, Flores destacó la creación de la nueva división de Control de Multitudes de Fuerza Civil, un cuerpo de élite diseñado específicamente para la gestión de eventos masivos.

“Esta nueva división está preparada para enfrentar grandes concentraciones de personas y garantizar que todos los eventos del Mundial se desarrollen con orden y seguridad”, explicó Flores.

Un despliegue de seguridad histórico

La nueva división contará con 1,500 elementos especializados en el manejo de grandes concentraciones de personas.

Estos efectivos formarán parte de un despliegue total de más de 15 mil elementos de diversas corporaciones estatales, municipales y federales que blindarán las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

“Estamos listos para recibir a miles de visitantes. Vamos a demostrar que Nuevo León sabe organizar grandes eventos con seguridad y orden”, señaló el funcionario.

Flores subrayó que el éxito de esta fase de preparación radica en la planeación estratégica y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno. El objetivo es que la seguridad sea la prioridad absoluta tanto para los residentes como para los turistas internacionales que arribarán a la entidad.

Con este anuncio, aseguraron que Nuevo León entra en la fase final de alistamiento para los diversos eventos que acompañarán la fiesta del futbol, consolidando la infraestructura de seguridad necesaria para una sede de clase mundial.

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