Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_miguel_flores_535223bddf
Nuevo León

Anuncia Miguel Flores nueva división para control de multitudes

El secretario General destacó que la nueva división de Fuerza Civil, un cuerpo de élite diseñado específicamente para la gestión de eventos masivos

  • 15
  • Marzo
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que la entidad vivirá "el Mundial más norteño de la historia" bajo un esquema de orden y protección sin precedentes.

Como eje central de esta estrategia, Flores destacó la creación de la nueva división de Control de Multitudes de Fuerza Civil, un cuerpo de élite diseñado específicamente para la gestión de eventos masivos.

“Esta nueva división está preparada para enfrentar grandes concentraciones de personas y garantizar que todos los eventos del Mundial se desarrollen con orden y seguridad”, explicó Flores.

Un despliegue de seguridad histórico

La nueva división contará con 1,500 elementos especializados en el manejo de grandes concentraciones de personas. 

Estos efectivos formarán parte de un despliegue total de más de 15 mil elementos de diversas corporaciones estatales, municipales y federales que blindarán las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

“Estamos listos para recibir a miles de visitantes. Vamos a demostrar que Nuevo León sabe organizar grandes eventos con seguridad y orden”, señaló el funcionario.

Flores subrayó que el éxito de esta fase de preparación radica en la planeación estratégica y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno. El objetivo es que la seguridad sea la prioridad absoluta tanto para los residentes como para los turistas internacionales que arribarán a la entidad.

Con este anuncio, aseguraron que Nuevo León entra en la fase final de alistamiento para los diversos eventos que acompañarán la fiesta del futbol, consolidando la infraestructura de seguridad necesaria para una sede de clase mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_3533_417165490a
Fiscalía dialoga con municipios para reforzar seguridad
EMPRESAS_ponte_mundial_0c65accb1e
Invierten 230 mdp 41 empresas en programa Ponte Mundial NL
Whats_App_Image_2026_03_16_at_2_43_49_PM_36871614f4
Santa Catarina implementa contraflujo para agilizar la movilidad
publicidad

Últimas Noticias

Policia_archivo_34be8ff5d3
Balacera en taller mecánico deja tres fallecidos en Veracruz
Sebastian_Stan_e4dba2178d
Sebastian Stan y Annabelle Wallis esperan su primer hijo
IMG_3545_5bcdfc2879
Exhortan a revisar estado de la Carretera Federal 2
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
publicidad
×