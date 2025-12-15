Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_15_at_7_19_18_PM_8ff8a596be
Nuevo León

'Continuarán trabajando en equipo NL y HU', asegura Miguel Flores

El scretario General hizo un llamado a la Facultad de Medicina y al Hospital Universitario a continuar trabajando en equipo con la administración estatal

  • 15
  • Diciembre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, hizo un llamado a la Facultad de Medicina y al Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” a continuar trabajando en equipo con la administración estatal, reconociendo su papel crucial en los programas de salud impulsados en beneficio de la sociedad. 

Flores Serna asistió como invitado de honor en representación del gobernador Samuel García a la toma de protesta del Dr. Óscar Vidal Gutiérrez, quien asumió su segundo periodo consecutivo (2025-2028) al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

El funcionario destacó los avances logrados en el sector salud gracias a la participación y liderazgo de las instituciones que preside el Dr. Vidal Gutiérrez, y detalló los beneficios de programas estatales clave, coberturas universales contra el cáncer de mama e infantil. 

Flores Serna enfatizó que la continuidad en el liderazgo del Hospital y la Facultad es fundamental. 

“Todo esto es posible porque existen instituciones con profesionalismo, la infraestructura y el compromiso que Nuevo León exige. Por eso la continuidad de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario no solo es una buena noticia, es un gran mensaje de estabilidad, de confianza y de visión a largo plazo”. 

WhatsApp Image 2025-12-15 at 7.19.18 PM.jpeg

El secretario agradeció al Dr. Vidal Gutiérrez por su apertura y coordinación, considerándolos clave para que Nuevo León sea hoy primer lugar en salud a nivel nacional. 

Por su parte, el Dr. Vidal Gutiérrez indicó que asume este segundo periodo con un enfoque en el humanismo y la vocación de servicio hacia la comunidad universitaria y la ciudadanía neoleonesa. 

WhatsApp Image 2025-12-15 at 7.19.28 PM.jpeg

El director se comprometió a dar continuidad al trabajo realizado, detallando que su plan de trabajo se regirá por principios clave. 

“Deposito mi confianza en los miembros de nuestra comunidad que estudia y labora en esta institución... Todas las acciones a desarrollar estarán regidas por los principios de calidad, pertenencia, inclusión y equidad”, declaró. 

La ceremonia de toma de protesta contó con la presencia de numerosas autoridades y líderes como Santos Guzmán López, Rector de la UANL; Javier Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno; Alma Rosa Marroquín, Titular de la Secretaría de Salud; e Itzel Castillo, Presidenta del Congreso de Nuevo León, junto con otros legisladores locales, senadores y alcaldes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_16_at_8_08_06_PM_df4d4711f4
Garantiza Miguel Flores que será un desfile ordenado y seguro
ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
EH_UNA_FOTO_5cd09f99b5
Invitan a entrega de testamentos gratuitos en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×