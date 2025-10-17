Cerrar X
Nuevo León

Llega Campaña Rosa de Red Ambiental hasta Zuazua

Red Ambiental llevó a Zuazua su campaña de detección de cáncer de mama con mamografías gratuitas, logrando colaboración empresa-gobierno inédita.

Red Ambiental llegó hasta General Zuazua con su campaña “Detectar para vivir, Aurtoexplórate”, la cual busca crear conciencia para la detección temprana del cáncer de mama.

Con los camiones recolectores rosas y la unidad móvil de mamografías de Farmacias Similares, se llevó a cabo el arranque frente a la plaza principal de Zuazua.

Héctor Castillo, director de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de Red Ambiental, resaltó que esta campaña llega hasta las zonas más lejanas de Nuevo León, buscando que sean más mujeres las alcanzadas.

“Hoy es un día histórico, nunca antes se había visto este tipo de colaboraciones con empresas y gobierno aquí en General Zuazua. Estamos buscando darle la vuelta a la forma de hacer gobierno, hacer un gobierno que apunta a la transformación, y muy contenta de poder contar con el apoyo de Héctor y de Red Ambiental para promover cada vez más la detección temprana del cáncer de mama”, mencionó Héctor Castillo.

Por su parte, la alcaldesa de General Zuazua, resaltó que esta era la primera vez que se lograba tener una sinergia en favor de la ciudadanía, además agradeció el acto de Red Ambiental por ser una empresa socialmente responsable.

“Donde haya una necesidad de que no se limpia, estamos. Pero no solamente eso, sino también en nuestro aspecto socialmente responsable. Ya lo dijo la alcaldesa: no hay empresas que estén así en municipios como Zuazua y el resto del país. En este caso, Red Ambiental lo hacemos con convicción de servir, y lo más importante que es la salud y lo más importante de la sociedad, que es la mujer”

Durante el evento se realizó la entrega de un reconocimiento alusivo a Red Ambiental, además de que se expuso la historia de Laura, una guerrera que venció el cáncer y hoy comparte su fortaleza a través del baile en el municipio.

“Gracias a Dios tengo un grupo de chicas muy grandes. Yo creo que Dios me puso en el camino de ellas, porque es para motivarlas a que siempre se toquen y prevengan esta enfermedad”

