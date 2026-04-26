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Tamaulipas

Alza en viviendas descarta compradores de menor ingreso

Especialistas sugieren la realización de avalúos profesionales para fijar precios acordes al valor real de los inmuebles y evitar distorsiones

  • 26
  • Abril
    2026

El mercado de vivienda en Nuevo Laredo atraviesa una fase de presión alcista. La demanda de inmuebles ha crecido entre 30% y 40%, fenómeno que ha derivado en un incremento sostenido de precios, particularmente en el segmento económico, donde las casas superan ya el millón 500 mil pesos.

De acuerdo con actores del sector inmobiliario, alrededor del 60% de los derechohabientes del Infonavit busca adquirir vivienda en un rango de entre $600,000 y $700,000 pesos; sin embargo, este tipo de opciones prácticamente ha desaparecido del mercado local, generando un desajuste entre lo que se ofrece y lo que los trabajadores pueden pagar.

El alza en la demanda también ha incentivado incrementos en los precios por parte de propietarios, en algunos casos por encima de su valor técnico. En zonas como Villas de San Miguel, viviendas que anteriormente rondaban los $200,000 pesos ahora se comercializan por arriba de los $700,000, según promotores inmobiliarios.

Ante este escenario, especialistas sugieren la realización de avalúos profesionales para fijar precios acordes al valor real de los inmuebles y evitar distorsiones que compliquen aún más el acceso a la vivienda.

Dinamismo de mercado se desplaza por cercanía con áreas industriales

El dinamismo del mercado se ha desplazado hacia el poniente de la ciudad, impulsado por la cercanía con áreas industriales y centros laborales. Colonias como Campanario y sectores aledaños han registrado un aumento en la demanda.

Respecto a las cerca de 20,000 viviendas abandonadas en la ciudad, se advierte que no representan una solución inmediata, debido a problemas estructurales, ubicación poco favorable, conflictos legales y altos costos de rehabilitación que limitan su reincorporación al mercado.


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