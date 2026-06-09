Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ghdfh_132249b875
Nuevo León

Llega Somos Grandes a NL para empoderar emprendedores

Más de 25,000 personas se han sumado en 22 entidades de la República Mexicana, aprovechando los talleres, conferencias, capacitaciones y sesiones de networking

  • 09
  • Junio
    2026

La iniciativa Somos Grandes, liderada por Ninfa Salinas para empoderar a empresarios y emprendedores, llegó a Nuevo León con la meta de tejer una red de alianzas y apoyo en pro del desarrollo.

Más de 25,000 personas se han sumado en 22 entidades de la República Mexicana, aprovechando los talleres, conferencias, capacitaciones y sesiones de networking para potencializar sus negocios.

Al destacar la importancia que tiene para la iniciativa el espíritu industrial de Monterrey, el director de Somos Grandes, Alexandro Méndez, inauguró el primer encuentro en el estado este martes.

“Estamos trabajando en reivindicar el rol de los empresarios en México”, dijo. “Una ciudad como esta es próspera por su empresariado, no por sus gobiernos ni a través del gasto público, es a través del esfuerzo que hacen los emprendedores todos los días”.

jtfj.png

Por su parte, Alicia Caranza, coordinadora estatal del movimiento, remarcó el acompañamiento que se le brindará a los interesados a sumarse.

“Somos Grandes se trata de espacios, de vincular a líderes, profesionistas, apoyándolos con todas las herramientas para que su camino de emprendedor no sea solitario”, destacó.

Y fue justo ese el sentido en el que giró el primer encuentro, con conferencias para potencializar ganancias en el marco del máximo torneo de futbol en el que Nuevo León será sede.

“Es una gran oportunidad, pero hay que saber capitalizarla, y muchas veces no sabemos hacer el aproximamiento correcto, ahora sí que por el miedo a atreverse a ofrecer nuestro producto o servicio”, dijo la figura del deporte femenil María Eugenia Pérez “Capilu”, quien ofreció una charla.

En ese sentido coincidió la experta en marketing digital Cecy Madero, pues invitó a los asistentes a exponer sus negocios ante la llegada de turistas.

“Estamos en un momento muy importante, podemos aprovechar esta coyuntura para dar a conocer nuestras marcas”, llamó.

tfhd.png

También, al impartir un taller didáctico, la consultora Ileana Camiro, ofreció una perspectiva sobre el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para los emprendedores.

“Muy relevante ahorita es el uso de la inteligencia artificial como asistente para generar contenidos, ayudarte a diseñar, todo para activar tu negocio”, destacó.

dt.png

A través de www.somosgrandes.mx cualquier interesado puede sumarse gratuitamente a la oferta que desde ahora tendrá Somos Grandes en Nuevo León.

image.png


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

exposicion_aguirre_pequeno_prepa25_4_af9cdebc36
La Preparatoria 25 recuerda al dr. Eduardo Aguirre Pequeño
nl_congreso_96bcb02179
Da entrada Congreso NL a juicio político contra el gobernador
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
publicidad

Últimas Noticias

PRINCIPAL_53566990e2
Sagrada Familia culmina obra y rompe récord mundial
original_7eb6b31732
Temporada final de 'The Bear' llegará el 26 de junio
Disco_Ronaldinho_1_996ec17def
Ronaldinho debuta en la música con álbum de 60 temas
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
publicidad
×