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Nuevo León

Barrio Antiguo reúne a aficionados de Suecia y Túnez

Los seguidores regios también se sumaron a la celebración, conviviendo con visitantes de ambos países y disfrutando del ambiente multicultural

  • 13
  • Junio
    2026

El primer encuentro entre las aficiones de Túnez y Suecia se vivió la noche de este sábado en el Barrio Antiguo, donde seguidores de ambas selecciones convivieron en un ambiente de fiesta y camaradería previo al partido que disputarán este domingo en el Estadio Monterrey.

Cánticos, banderas y ambiente mundialista en el centro de la ciudad

Entre cánticos, banderas y fotografías, los aficionados recorrieron los principales puntos de reunión del centro de la ciudad, compartiendo la emoción de formar parte de la Copa del Mundo y mostrando el entusiasmo que genera el torneo en la entidad.

Los seguidores regios también se sumaron a la celebración, conviviendo con visitantes de ambos países y disfrutando del ambiente multicultural que ha comenzado a apoderarse de las calles de Monterrey.

A unas horas del encuentro deportivo, la fiebre mundialista ya se hace sentir en la ciudad, donde miles de aficionados nacionales y extranjeros viven la experiencia del Mundial más allá de las canchas.


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