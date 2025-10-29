Cerrar X
Nuevo León

Llega 'Transformando Monterrey' a 6,000 casas pintadas

Adrián de la Garza celebró este miércoles la intervención de la casa número 6 mil dentro del programa social y de mejoramiento urbano 'Transformando Monterrey'

  • 29
  • Octubre
    2025

El alcalde Adrián de la Garza celebró este miércoles la intervención de la casa número 6 mil dentro del programa social y de mejoramiento urbano "Transformando Monterrey".

El logro se alcanzó en la zona sur de la ciudad, donde el alcalde y su esposa, la presidenta del DIF, Gaby Oyervides, supervisaron los trabajos y convivieron con los vecinos, quienes expresaron su agradecimiento por la renovación de su entorno. 

En el lugar, se colocó la placa conmemorativa alusiva al número de viviendas intervenidas.

Informaron que el programa ha concentrado esfuerzos importantes en varios sectores, sumando un total de 6 mil viviendas pintadas en distintas zonas del municipio.

  1. WhatsApp Image 2025-10-29 at 3.18.37 PM.jpeg

Canteras/Altamira: En esta zona se censaron mil 210 casas. La inversión de pintura asciende a 205 mil 741 metros cuadrados aplicados en los domicilios.

Otros sectores: El total de 6 mil viviendas incluye también las áreas de Independencia, América Dos, Tanques de Guadalupe y Alfonso Reyes (La Risca).

"Transformando Monterrey" es un programa integral que va más allá del embellecimiento de fachadas, informó el municipio.

 Como parte de las acciones complementarias en los sectores beneficiados, aseguraron, el municipio ha llevado a cabo rehabilitación del alumbrado público, labores de bacheo, deshierbe y descacharrización, mantenimiento de áreas verdes, levantamiento de árboles y pintado de cordones y limpieza general de las zonas y atención a reportes ciudadanos.

Durante la visita de supervisión, el DIF de Monterrey también realizó una acción social al entregar un bastón a una persona de la tercera edad que lo requería. Acompañaron al alcalde durante este miércoles el Secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, y la directora del DIF, Ivonne Álvarez.


