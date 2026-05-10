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Nuevo León

Nuevo León lidera 'Cascos Rosas' con 640 mujeres inscritas

Autoridades señalaron que la iniciativa ha experimentado un crecimiento significativo, lo que refleja una participación activa de más mujeres en dicho sector

  • 10
  • Mayo
    2026

A través de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el estado de Nuevo León encabeza a nivel nacional la iniciativa “Cascos Rosas” con un total de 640 mujeres inscritas, lo que consolida la igualdad técnica dentro del sector hídrico.

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Estas integrantes contaron con la oportunidad de participar en más de 33 cursos y conferencias; capacitaciones gratuitas con expositores de diversos países como Argentina, Chile, Colombia Perú; así como en cursos operativos para mujeres por primera vez.

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El director general Eduardo Ortegón Williamson señaló que estos logros representan mucho más que cifras, ya que son el reflejo del esfuerzo colectivo, la determinación y el compromiso de mujeres pertenecientes a la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS).

“Lo que comenzó como una iniciativa para fortalecer la equidad en el ámbito técnico, hoy se ha convertido en una comunidad sólida que avanza con paso firme y resultados tangibles. “Cascos Rosas” es un programa que capacita, certifica y acompaña a mujeres para que se incorporen a áreas técnicas y operativas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, abriendo espacios en un ámbito históricamente masculino”, apuntó.

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En tanto, la directora comercial de la paraestatal, Norma Benítez, señaló que la iniciativa ha experimentado un crecimiento significativo, lo que refleja una participación activa de más mujeres en espacios de capacitación, certificación y convivencia técnica.


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