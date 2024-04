Lorenia Canavati asegura no descuidará la seguridad de San Pedro

Lorenia Canavati aseguró que no dejará la seguridad del municipio en manos de "grupos rudos" ni pactará con el "diablo", para solucionar los problemas de inseguridad que se vive en el municipio.

Durante la presentación de su plan “San Pedro Seguro” la candidata a la alcaldía de San Pedro por Movimiento ciudadano, Lorenia Canavati, dio a conocer cuatro propuestas con las que prometió regresar a San Pedro al primer lugar en seguridad a nivel nacional.

“Nos quieren vender que solo con Grupos Rudos se puede resolver el problema de la seguridad… ¡Falso!, son los grupos rudos los causantes de esta situación… no podemos pactar con el diablo, yo no voy a pactar con el diablo, no debemos regresar a ese pasado que tantas consecuencias trajo a nuestro municipio”, dijo la candidata de Movimiento Ciudadano.

“Tenemos que avanzar con tecnología, tenemos que avanzar hacia el futuro, no avanzar hacia el pasado con grupos rudos y con aquello que nos tiene, así como nos tiene el día de hoy”

Durante la presentación de su plan “San Pedro Seguro” la candidata especificó que estas cuatro propuestas serán una nueva estrategia de Límites Seguros, un nuevo Centro de Operación de la Policía, un nuevo Departamento de Inteligencia Estratégica y un nuevo Grupo Asesor de Seguridad.

“Entonces nuestras líneas estratégicas van en torno a eso, a la coordinación que tenemos que tener con el nivel estatal, con los municipios aledaños a nivel federal, y también tener definir estrategias y tácticas para operar conjuntamente, así como la prevención. Constantemente estamos reaccionando al delito, no previniendo el delito.

Necesitamos tener retenes virtuales y revisar a la gente que entra y sale del municipio con límites seguros, que es una de las propuestas que tenemos en la que la tecnología de punta va a estar revisando, pues esto quién entra y quién sale para poder prevenir el delito. Además de la confiabilidad que tenemos que tener en nuestros cuerpos de seguridad, que es importantísimo para volver de nuevo a estar en paz y saber que los que están cuidándonos son gente confiable, transparente y esto estaremos haciendo mediante depuración constante”, dijo la candidata.

Otra de las acciones integrales que prometió la candidata es un nuevo centro de Policía de Operación de Policía en el Centro Valle para presentar los cambios de turno a Policía, reducir los tiempos de respuesta y atender de forma efectiva.

En el 2023 el Municipio de San Pedro presentó un incremento de homicidios dolosos a 17 de los 2 que hubo en el 2022, por lo que dejó de ser el municipio más seguro del país.

“Esto va en incremento, ahorita hablamos de un porcentaje del 750% que no por nada, nuestra percepción salió del número uno y está en el número 12, porque todos nos sentimos mucho más vulnerables, menos seguros y por eso es importante que a través de lo que hemos propuesto, pues nos demos cuenta de que San Pedro va a volver a estar en el número uno”





