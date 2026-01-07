Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
WEDVC_167d53c642
Nuevo León

Reconocen a Fuerza Civil por mantener a Nuevo León seguro

El Gobierno de Nuevo León destacó que la estrategia Presencia Total ha sido clave para mantener los mejores indicadores de seguridad en 2026

  • 07
  • Enero
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, reconoció el trabajo realizado por Fuerza Civil mediante la estrategia Presencia Total, la cual ha sido fundamental para que Nuevo León mantenga los mejores indicadores de seguridad durante 2026.

El funcionario destacó que esta estrategia garantiza la presencia constante de los cuerpos policiales en todo el territorio estatal.

Policía presente en todo el estado

“Presencia Total significa que nuestros policías están en todo el estado: en brechas, calles, carreteras, por tierra y aire. Están donde la gente los necesita, cuidando a las familias y protegiendo la tranquilidad de Nuevo León”, expresó Flores Serna.

Subrayó que el objetivo es mantener a la entidad como primer lugar nacional en materia de seguridad.

El Secretario General explicó que esta estrategia fortalece el despliegue operativo de la nueva Fuerza Civil, la cual fue calificada por el INEGI en 2025 como la mejor policía de México. Detalló que el modelo se basa en presencia permanente, prevención del delito y una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo.

“Es un patrullaje constante, con coordinación entre todos los niveles de gobierno. Los resultados ahí están: en 2025 tuvimos los mejores indicadores y una reducción en delitos de alto impacto”, puntualizó.

Inversión histórica en seguridad

Flores Serna resaltó que los avances en seguridad reflejan una inversión superior a los 30 mil millones de pesos realizada durante el sexenio, así como una planeación estratégica alineada con la visión del gobernador Samuel García.

Finalmente, afirmó que Nuevo León se ha convertido en un referente nacional en seguridad y aseguró que el gobierno estatal continuará reforzando las acciones.

“No vamos a quitar el dedo del renglón; al contrario, vamos a redoblar esfuerzos para que los neoleoneses vivan seguros y para que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Liberan_presos_politicos_Venezuela_28b0404e54
Anuncian liberación de presos políticos en Venezuela
carlos_manzo_harfuch_7c43015e51
Avanzan detenciones por homicidio de Carlos Manzo: Harfuch
Estudiantes_vuelven_a_clases_tras_receso_vacacional_decembrino_175aee3404
Estudiantes vuelven a clases en Nuevo León tras receso vacacional
publicidad

Últimas Noticias

Bloqueo_juzgado_AHMSA_tramites_judiciales_4bcd326d53
Bloqueo a juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales
Toman_obreros_AHMSA_Juzgado_Cuarto_Distrito_788e69d4ae
Toman obreros de AHMSA juzgado para exigir justicia
tik_tok_fifa_mundial_f6c46fcbf6
Anuncia FIFA alianza con TikTok para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×