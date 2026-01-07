Reconocen a Fuerza Civil por mantener a Nuevo León seguro

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, reconoció el trabajo realizado por Fuerza Civil mediante la estrategia Presencia Total, la cual ha sido fundamental para que Nuevo León mantenga los mejores indicadores de seguridad durante 2026.

El funcionario destacó que esta estrategia garantiza la presencia constante de los cuerpos policiales en todo el territorio estatal.

Policía presente en todo el estado

“Presencia Total significa que nuestros policías están en todo el estado: en brechas, calles, carreteras, por tierra y aire. Están donde la gente los necesita, cuidando a las familias y protegiendo la tranquilidad de Nuevo León”, expresó Flores Serna.

Subrayó que el objetivo es mantener a la entidad como primer lugar nacional en materia de seguridad.

El Secretario General explicó que esta estrategia fortalece el despliegue operativo de la nueva Fuerza Civil, la cual fue calificada por el INEGI en 2025 como la mejor policía de México. Detalló que el modelo se basa en presencia permanente, prevención del delito y una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo.

“Es un patrullaje constante, con coordinación entre todos los niveles de gobierno. Los resultados ahí están: en 2025 tuvimos los mejores indicadores y una reducción en delitos de alto impacto”, puntualizó.

Inversión histórica en seguridad

Flores Serna resaltó que los avances en seguridad reflejan una inversión superior a los 30 mil millones de pesos realizada durante el sexenio, así como una planeación estratégica alineada con la visión del gobernador Samuel García.

Finalmente, afirmó que Nuevo León se ha convertido en un referente nacional en seguridad y aseguró que el gobierno estatal continuará reforzando las acciones.

“No vamos a quitar el dedo del renglón; al contrario, vamos a redoblar esfuerzos para que los neoleoneses vivan seguros y para que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, concluyó.

