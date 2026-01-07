Acusa Rusia a Estados Unidos de interceptar ilegalmente petrolero

El Ministerio de Transportes de Rusia acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una “intercepción ilegal” del petrolero "Marinera", que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales del Atlántico Norte, afirmando que la acción contraviene la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

El buque fue abordado por la Guardia Costera de EUA la tarde de este miércoles, momento en el que, según las autoridades rusas, se perdió comunicación con la embarcación en alta mar, fuera de cualquier jurisdicción territorial.

Reclamo de Moscú: libertad de navegación vulnerada

Rusia sostiene que el "Marinera" había recibido en diciembre pasado un permiso temporal para navegar bajo su bandera de acuerdo con su legislación y el derecho internacional, y que esa condición debía protegerlo de cualquier uso de la fuerza por parte de otro Estado en aguas libres.

En un comunicado oficial, el ministerio recordó que, conforme a la Convención de la ONU, la libertad de navegación en mar abierto es un principio fundamental y que “ningún Estado tiene derecho a emplear la fuerza contra buques debidamente registrados”.

Antecedentes del buque y operación estadounidense

El "Marinera", antes conocido como "Bella 1", había sido perseguido por fuerzas estadounidenses desde finales de diciembre cuando intentó evadir un bloqueo impuesto por Estados Unidos a los petroleros sancionados en rutas vinculadas a Venezuela.

Durante esa persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en el casco, cambió el nombre del navío y lo reflagó bajo la Federación Rusa, en un intento por dificultar acciones legales contra la embarcación.

Washington, por su parte, justificó la operación como parte del cumplimiento de sanciones contra el transporte de petróleo sancionado, incluyendo envíos relacionados con Venezuela, aunque los detalles oficiales de su posición aún continúan actualizándose por parte de autoridades estadounidenses.

Respuesta diplomática y tensiones en aumento

La postura rusa se suma a las quejas previas de su Ministerio de Exteriores, que calificó la situación de “anormal” y criticó lo que considera un escrutinio desproporcionado por parte de Estados Unidos y fuerzas de la OTAN sobre un buque civil, incluso cuando se encontraba a miles de kilómetros de sus costas.

Por otra parte, Moscú también ha demandado a los países occidentales que hagan valer el principio de libertad de navegación que ellos mismos defienden, recordando que un buque que enarbola la bandera de un Estado debe recibir el respeto de esa condición en mar abierto.

