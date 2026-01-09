Podcast
Nuevo León

Manuel Guerra apoya a hombre en situación de calle con empleo

El alcalde reiteró que las puertas están abiertas para todas las personas que atraviesan una adicción, asegurando que cubrirá los costos para su rehabilitación

  • 09
  • Enero
    2026

El presidente municipal Manuel Guerra Cavazos rehabilitó y brindó una segunda oportunidad a “Pepe”, un hombre que hace nueve meses vivía en situación de calle y enfrentaba una fuerte adicción al cristal.

El alcalde lo sacó de la calle, gestionó su ingreso a un centro de rehabilitación y cubrió en su totalidad los costos del tratamiento, reafirmando su compromiso con la recuperación y reinserción social de personas con problemas de adicción.

Tras nueve meses de rehabilitación, hoy “Pepe” se encuentra completamente recuperado y fue invitado por el presidente municipal a integrarse a su equipo de trabajo, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida personal y laboral.

Asimismo, Manuel Guerra Cavazos reiteró que las puertas están abiertas para todas las personas que atraviesan una adicción, asegurando que el Gobierno Municipal cubrirá los costos necesarios para su rehabilitación, con el objetivo de ayudarlos a recuperar su vida.


