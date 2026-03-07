Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
detallan_plan_integral_del_oriente_e0c604047c
Nacional

Invierten más de 50 mdp en construcción de bachillerato en Edomex

La mandataria federal aseguró que dicha edificación forma parte del este Plan Integral del Oriente, el cual se extenderá hacia toda la entidad

  • 07
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado el Bachillerato Nacional plantel Chimalhuacán, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

Durante su mensaje, la mandataria federal aseguró que se instalará este programa especial que abarcan servicios como pavimentación y más escuelas.

"Un programa especial para el Oriente del Estado de México y estamos llevando pavimentación, iluminación, agua, drenaje y escuelas, más escuelas."

Aseguró que este plan se extenderá hacia toda la entidad, al incluirle servicios como hospitales, centros de salud y universidades. Ante esto reiteró que la educación es México es muy importante, por lo que se busca que todos los indicadores se mantengan al alza.

"La educación es muy importante por ustedes [...] En cualquier país del mundo mientras más acceso a la educación hay, menos violencia. Mientras más acceso a la educación hay, más desarrollo hay. Mientras más acceso a la educación, todos los indicadores de bienestar suben".

Invierten 50 mdp en construcción del Bachillerato Nacional en Chimalhuacán

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina detalló que se invirtieron más de 50 millones de pesos en la construcción de la preparatoria y 17 millones de pesos en su equipamiento. 

"Tiene 6,000 metros cuadrados y 6,237 la construcción. Son tres edificios. Suman 2,314 metros cuadrados. [...] Inició en agosto de 2025, después de un periodo de seis meses, la entregamos en el mes de marzo".

Aseguró que la estructura metálica fue fundamental para concluir las labores de manera eficienterápida. Recalcó que este tipo de acciones se impulsan para fomentar el derecho a la educación.

"El rechazo no es una opción cuando se trata de educación. Por eso seguimos construyendo más preparatorias cerca de la casa".

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_conmemora_dia_de_las_mujeres_19e0af63dd
Sheinbaum reconoce a mujeres militares en Día de las Mujeres
IMG_1114_871b36227c
IEC ordena retirar propaganda de Morena con silueta de Sheinbaum
2026_03_07_Vivienda_para_el_Bienestar_Teca_mac_Estado_de_Me_xico_03_HC_3013202809
Entrega Sheinbaum 500 escrituras y 447 condonaciones a mujeres
publicidad

Últimas Noticias

descarga_3_209579b0b1
Nombran a Mojtaba Jamenei como nuevo líder de Irán
nicola_porcella_es_acosado_mujeres_dff9de6e79
Sufre Nicola Porcella lesión previo a pelea con Aldo De Nigris
Whats_App_Image_2026_03_08_at_3_59_43_PM_f6c92a424f
Colectivos y mujeres marchan este 8M en Monterrey
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×