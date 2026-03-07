Invierten más de 50 mdp en construcción de bachillerato en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este sábado el Bachillerato Nacional plantel Chimalhuacán, como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México.

Durante su mensaje, la mandataria federal aseguró que se instalará este programa especial que abarcan servicios como pavimentación y más escuelas.

"Un programa especial para el Oriente del Estado de México y estamos llevando pavimentación, iluminación, agua, drenaje y escuelas, más escuelas."

Aseguró que este plan se extenderá hacia toda la entidad, al incluirle servicios como hospitales, centros de salud y universidades. Ante esto reiteró que la educación es México es muy importante, por lo que se busca que todos los indicadores se mantengan al alza.

"La educación es muy importante por ustedes [...] En cualquier país del mundo mientras más acceso a la educación hay, menos violencia. Mientras más acceso a la educación hay, más desarrollo hay. Mientras más acceso a la educación, todos los indicadores de bienestar suben".

Invierten 50 mdp en construcción del Bachillerato Nacional en Chimalhuacán

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina detalló que se invirtieron más de 50 millones de pesos en la construcción de la preparatoria y 17 millones de pesos en su equipamiento.

"Tiene 6,000 metros cuadrados y 6,237 la construcción. Son tres edificios. Suman 2,314 metros cuadrados. [...] Inició en agosto de 2025, después de un periodo de seis meses, la entregamos en el mes de marzo".

Aseguró que la estructura metálica fue fundamental para concluir las labores de manera eficiente y rápida. Recalcó que este tipo de acciones se impulsan para fomentar el derecho a la educación.

"El rechazo no es una opción cuando se trata de educación. Por eso seguimos construyendo más preparatorias cerca de la casa".

