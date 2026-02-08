Podcast
Nuevo León

Mario Soto encabeza entrega de apoyos médicos en García

  • 08
  • Febrero
    2026

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Mario Soto, encabezó una jornada integral de entrega de apoyos médicos y de movilidad en García.

Distribución de apoyos en zonas estratégicas

Soto informó que, a través de estos operativos, se han distribuido más de 3 mil apoyos en colonias estratégicas como El Fraile II, Real de Capellanía, Punta Esmeralda, Paseo Alamedas y Joyas del Carrizal, entre otras.

El legislador destacó que la selección de beneficiarios se realiza mediante recorridos casa por casa, lo que permite identificar las carencias reales de la población.

Atención directa y sin intermediarios

“Son apoyos que responden a lo que la gente nos solicita durante los recorridos; escuchamos, regresamos y cumplimos”, señaló el diputado, subrayando que la atención directa garantiza que la ayuda llegue sin intermediarios.

Apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad

El operativo se centró en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o adultos mayores en situación económica adversa.

Entre los artículos entregados destacan sillas de ruedas, andadores y bastones. Además de sillas para baño y respaldo para la compra de medicamentos.

También más de 2 mil despensas y productos de la canasta básica como pollo y huevo.

Continuidad del programa de apoyos

Hasta la fecha, el equipo de Soto ha consolidado 10 operativos integrales, logrando una cifra de más de 370 aparatos de movilidad entregados.

Para dar continuidad a estas acciones, el diputado recordó a la comunidad que las solicitudes de apoyo pueden tramitarse de manera directa en su oficina de Gestoría en la colonia El Fraile, en García.


Comentarios

