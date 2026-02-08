Nuevo León tendrá semana cálida en plena estación invernal

Los regios podrán guardar los abrigos, al menos por unos días, después de una racha de bajas temperaturas provocadas por sistemas invernales, Nuevo León se prepara para un cambio drástico en el termómetro, con tardes que se tornarán calurosas y cielos mayormente despejados.

Ambiente estable y sin frentes fríos

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, esta semana se caracterizará por un ambiente estable en la región, debido a la ausencia de sistemas frontales activos que puedan refrescar el ambiente.

Contraste entre mañanas frescas y tardes calurosas

Las condiciones generales para los próximos días se mantendrán constantes, destacando un contraste marcado entre las mañanas frescas y las tardes calurosas: Temperaturas Máximas: Oscilarán entre los 27 °C y 31 °C, alcanzando su punto máximo a mitad de semana, Temperaturas Mínimas: Se mantendrán en un rango de 13 °C a 15 °C, proporcionando mañanas agradables

Predominará el cielo parcialmente nublado a soleado, lo que aumentará la sensación térmica, además, se esperan rachas de viento de ligero a moderado, sin riesgo de ráfagas severas.

Protección Civil invita tomar precauciones ante el aumento térmico

Ante este incremento repentino en la temperatura, Protección Civil de Nuevo León exhortó a la ciudadanía tomar precauciones para evitar golpes de calor o deshidratación, especialmente tras haber pasado por días de frío intenso, este "respiro" del invierno parece ser una tregua temporal, por lo que se recomienda no descuidar la salud ante los cambios bruscos de temperatura típicos de la región.

Comentarios