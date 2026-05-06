Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
5632e42c_699e_42e4_9b58_df3e1f1773e4_d13e5a31aa
Nuevo León

Más de 394,000 personas participan en simulacro en Nuevo León

Se realizó el desalojo de 90 personas que se encontraban al interior del Palacio; durante dicha actividad no se registraron personas lesionadas

  • 06
  • Mayo
    2026

Durante este 6 de mayo, Nuevo León realizó el primer simulacro del 2026, en el cual se busca guiar a las personas sobre cómo reaccionar ante una situación de riesgo.

Participan más de 394 mil personas en simulacro

En este ejercicio participaron aproximadamente 394 mil 136 personas de diferentes municipios, con 4 mil 631 simulacros. El equipo de Protección Civil de Nuevo León realizó un simulacro al interior del Palacio de Gobierno, con una hipótesis de derrumbe con un lesionado, a fin de poner en práctica los protocolos.

“Esta alerta es el Sistema Nacional de Alertas; primero que nada, fue un prototipo que, bueno, ustedes lo vieron desde el año pasado y ella simplemente lo ha implementado y bueno, es parte de que nos asusten. No es como tal 10º que pueda ver esa magnitud, pero se está agarrando este prototipo para utilizarla para otras cuestiones”.

9d0298ae-9dc3-4101-817e-ed2762b6c176.jpeg

Desalojan Palacio de Gobierno en poco más de cuatro minutos

Se realizó el desalojo de 90 personas que se encontraban al interior del Palacio; durante dicha actividad no se registraron personas lesionadas, logrando un tiempo de salida de 4.06 minutos.

De la mano, los teléfonos celulares alertaron a la ciudadanía con la alarma sísmica, a través de una onda sonora y un mensaje en la pantalla con el mensaje:

“A las meras 11 con cero minutos suena, ya nos habíamos alertado que no tuvieran pues miedo o un desconocimiento de algún riesgo, si no es un proceso nacional del sistema de alertas donde estamos, insisto en esta preparación, esperemos que luego no pase o como quiera estamos aquí en protección del Estado en todos los municipios, pero es algo que es parte del ejercicio”


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_07_at_8_50_08_PM_dc9ebeb021
Intensa lluvia en Monterrey llena el arroyo Topo Chico
IMG_3690_307c967f01
Celebran foro para víctimas de fraudes inmobiliarios en NL
0_E9_A0006_5cfcf86c67
Alumno del CIDEB destaca en Olimpiada Nacional de Finanzas
publicidad

Últimas Noticias

inter_emiratos_arabes_unidos_ataque_ad54222d34
EAU denuncia nuevos ataques iraníes con misiles y drones
thumbnail_Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_c4c5f8b0a8_5302fa46ff
Incendio en plaza de Los Mochis deja cinco muertos y 46 heridos
EH_DOS_FOTOS_5cdb00b47e
J Balvin y Ryan Castro estrenan album inspirado en mafia italiana
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
publicidad
×