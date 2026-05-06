Santiago prepara panteones para visitas del Día de las Madres

Ante la alta afluencia de visitantes esperada durante este fin de semana por el Día de las Madres, el municipio de Santiago puso en marcha un operativo especial de limpieza, seguridad y prevención en los distintos panteones municipales.

El alcalde David de la Peña Marroquín realizó un recorrido de supervisión en compañía de personal de la Secretaría de Servicios Públicos, Protección Civil y la Dirección de Panteones, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran los camposantos previo a las visitas de cientos de familias.

Realizan limpieza y acordonan zonas de riesgo

Como parte de los trabajos preventivos, cuadrillas municipales llevaron a cabo labores de limpieza, deshierbe, fumigación y acordonamiento en áreas consideradas de riesgo dentro de los panteones San Marcos, Santo Domingo I, Santo Domingo II, Villa de La Paz, La Soledad y Guadalupe La Boca.

Durante un mensaje difundido en redes sociales, el edil aseguró que el municipio ya se encuentra listo para recibir a las personas que acudirán a visitar a sus familiares.

“Estamos listos para recibir a todas las personas que, con motivo del Día de las Madres, acudirán a visitar a sus seres queridos”, expresó.

Protección Civil pide atender recomendaciones

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de seguridad y evitar accidentes durante su estancia en los cementerios.

Entre las medidas preventivas se pidió no caminar sobre lápidas o losas, mantenerse alejados de fosas abiertas o en desuso y mantener bajo supervisión a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

“Les pedimos atender las recomendaciones de Protección Civil para prevenir accidentes: no caminar sobre las losas o lápidas, mantenerse alejados de fosas abiertas o en desuso y no perder de vista a niñas, niños, personas mayores y mujeres embarazadas”, señaló el alcalde.

Simulan rescate tras caída en una tumba

Como parte del operativo, elementos de Protección Civil Santiago realizaron un simulacro de rescate que consistió en la atención de una persona que cayó en una tumba sin tapa.

El ejercicio permitió poner en práctica los protocolos de atención y medir los tiempos de respuesta ante una emergencia de este tipo dentro de los panteones.

Habrá vigilancia y operativo vial

Además de las acciones preventivas, el municipio informó que durante el fin de semana se desplegará un operativo de seguridad y vialidad con presencia de unidades fijas, vigilancia, apoyo vial y recorridos permanentes por parte de la Policía de Santiago.

“También contaremos con un operativo de seguridad y vialidad, con presencia de unidades fijas, auxilio vial, vigilancia y abanderamiento por parte de la Policía de Santiago, además de recorridos constantes en la zona”, indicó De la Peña Marroquín.

Las autoridades también anunciaron que los horarios de visita en los panteones serán ampliados durante viernes, sábado y domingo, operando de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Asimismo, el próximo 10 de mayo se celebrarán misas en memoria de las madres fallecidas, programadas a las 10:00 de la mañana en el Panteón La Soledad y a las 2:00 de la tarde en el Panteón San Marcos.

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