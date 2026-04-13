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Coahuila

Ofrece programa ingreso a mujeres cuidadoras y desempleados

Además, esta estrategia se complementa con otros programas enfocados en el impulso económico, la educación y el bienestar social.

  • 13
  • Abril
    2026

Miles de mujeres cuidadoras del hogar y personas con dificultades para encontrar empleo podrán acceder a un ingreso temporal en Coahuila, tras el arranque del programa estatal en Piedras Negras, la tarde de este lunes y que contempla una inversión de 36 millones de pesos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que este esquema está dirigido a sectores que enfrentan mayores barreras para incorporarse al mercado laboral, como madres y abuelas que se dedican al cuidado de sus familias, así como personas adultas mayores o con alguna condición que limita su acceso a un empleo formal.

El programa contempla apoyos económicos durante ocho semanas, con pagos quincenales, lo que permitirá a los beneficiarios contar con un ingreso temporal para cubrir necesidades básicas.

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Autoridades laborales indicaron que este tipo de acciones también busca atender a personas que han perdido su empleo o que llevan tiempo sin lograr colocarse, al tiempo que reconoce el trabajo no remunerado que realizan miles de mujeres en sus hogares.

Además, esta estrategia se complementa con otros programas enfocados en el impulso económico, la educación y el bienestar social, como créditos para emprendedores, apoyos alimentarios y esquemas de salud.

El arranque del programa se realizó en Piedras Negras, desde donde también se anunció una agenda de promoción económica en Estados Unidos y Europa para atraer inversiones y fortalecer la generación de empleo en la entidad.

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