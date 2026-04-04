Dos personas mueren tras volcadura de camioneta en Bustamante

Un hombre y una mujer murieron, y una bebé resultó lesionada, tras volcar su camioneta en el municipio de Bustamante.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 101 de la Carretera a Laredo.

Las víctimas mortales eran hermanos, mientras que la menor de edad era hija de la fallecida.

Al momento del percance el hombre salió proyectado aproximadamente 20 metros fuera de la unidad, quedando a un costado de la vía.

En tanto, el cuerpo de la mujer quedó bajo el vehículo.

Tras volcar, la unidad, una Ford Ranger, terminó en uno de los carriles de la carretera.

Según se informó, un automovilista que observó la escena se detuvo para auxiliar a los tripulantes y solicitar ayuda a las autoridades.

Mientras las corporaciones de auxilio arribaban, el civil logró sacar a la niña de la camioneta poniéndola a salvo.

Aunque inicialmente se reportó que los adultos se encontraban lesionados, al arribo de los paramédicos ya no tenían signos vitales.

Fueron elementos de Protección Civil municipal y de la Secretaría de Salud estatal quienes confirmaron los fallecimientos.

La bebé únicamente presenta una herida en la lengua, y fue trasladada hasta el Hospital Materno Infantil para su resguardo.

Fue minutos antes de las 4:00 de la tarde del sábado cuando ocurrió el fatal percance.

Al sitio arribaron además elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes resguardaron la carretea para evitar otro accidente durante el proceso de levantamiento de cuerpos.

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