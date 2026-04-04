Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
7163102310_21cdd6c492_b_d70668aada
Nuevo León

Aplicarán cierres en centro de Monterrey por carrera 10K y 21K

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar los cierres viales y tomar precauciones, especialmente en la zona de la Macroplaza

  • 04
  • Abril
    2026

La Dirección de Tránsito de Monterrey implementará un cierre vial este domingo debido a la realización de carreras deportivas de 10 y 21 kilómetros en la zona centro de la ciudad.

Las autoridades informaron que la circulación será cerrada en la Avenida Zaragoza, en el tramo comprendido entre las calles 5 de Mayo y Morones Prieto, a partir de las 06:30 horas.

El cierre responde al desarrollo de la justa deportiva, la cual utilizará principalmente los carriles exprés de Constitución y Morones Prieto, como parte de la denominada Vía Deportiva.

Ruta de corredores de 10 y 21 kilómetros

La salida y meta estarán ubicadas en el cruce de Zaragoza y 5 de Mayo, frente a la Explanada de los Héroes. Desde este punto, los participantes avanzarán hacia el sur por Zaragoza hasta incorporarse a Morones Prieto.

Posteriormente, continuarán hacia el oriente hasta la zona del Parque España, donde realizarán un retorno para seguir el recorrido establecido por los organizadores.

Más adelante, los corredores tomarán la avenida Revolución en dirección al norte, para después incorporarse a Constitución con rumbo al oriente.

Diferencias entre recorridos de 10K y 21K

En el caso de la carrera de 10 kilómetros, los participantes ingresarán al Barrio Antiguo por la calle Morelos, continuando por Zuazua, Padre Mier y finalmente Zaragoza hasta cruzar la meta.

Por su parte, los corredores de 21 kilómetros seguirán por los carriles exprés de Constitución hasta Gonzalitos, para después regresar por Morones Prieto hacia el oriente hasta la calle Baja California.

Desde ese punto, se incorporarán al Multimodal para retomar Zaragoza y dirigirse nuevamente hacia la meta, ubicada frente a la Explanada de los Héroes.

Exhortan a respetar cierres viales

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar los cierres viales y tomar precauciones, especialmente en la zona de la Macroplaza, con el fin de evitar contratiempos durante el desarrollo del evento deportivo.

WhatsApp Image 2026-04-04 at 6.37.40 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_01_at_9_30_55_PM_64532ec45d
Cerrarán avenida Eloy Cavazos por instalación de puente peatonal
cierre_avenida_miguel_aleman_comenzara_ce21905084
Anuncian cierre nocturno en Miguel Alemán por obras
IMG_0809_f7f5a2192b
Colapsa carretera Saltillo–Monterrey luego de trágico accidente
publicidad

Últimas Noticias

escena_pasuca_a295371b8a
Famosos celebran la Pascua con estilo y tradición
nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×