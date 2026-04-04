Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_04_at_8_03_43_PM_1_37ab260075
Nuevo León

Muere adolescente en choque de camioneta manejada por otro menor

El exceso de velocidad, la falta de pericia al volante y el pavimento mojado se habrían conjugado para el accidente protagonizado por un joven de 14 años

  • 04
  • Abril
    2026

Un adolescente de 16 años murió cuando se estrelló la camioneta en la que viajaba como copiloto, y que era conducida por otro menor de edad, en Apodaca.

El accidente ocurrió sobre la avenida Isidoro Sepúlveda, a la altura de la colonia Hacienda Santa Fe, minutos después de las 6:30 de la tarde del sábado.

La unidad, una Ford pickup F-150, era tripulada por tres jóvenes que, según trascendió, estaban festejando un cumpleaños.

El conductor, de 14 años, iba a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado por la lluvia y, ante la falta de pericia al volante, perdió el control.

Invadió el camellón central, derribó una palmera y, posteriormente, se estrelló contra una luminaria antes de quedar con el frente de la camioneta viendo al sentido contrario en el que viajaban.

WhatsApp Image 2026-04-04 at 8.03.43 PM.jpeg

Tanto él, como un joven que iba en medio, resultaron con golpes menores que no ameritaron atención médica.

Sin embargo, el menor sentado en el lugar del copiloto perdió la vida en el sitio momentos después del percance.

Aunque de forma extraoficial se dijo que los tres ingirieron bebidas alcohólicas durante el festejo, la información no fue confirmada en la zona.

El joven conductor fue retenido por elementos de la Policía de Apodaca como parte de las indagatorias.

Al sitio arribó además personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para tomar parte del accidente y levantar el cuerpo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_21_9f87e39ee0
Accidentes viales dejan 72 muertos en Colombia en Semana Santa
investigan_hallazgo_hombre_sin_vida_balcones_alcala_c10633693f
Investigan hallazgo de hombre sin vida en Balcones de Alcalá
Whats_App_Image_2026_04_04_at_3_45_57_PM_23a07096a5
Recomiendan a jóvenes medidas para evitar incidentes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_56_AM_29a6b4c3e0
Localizan cuerpo de hombre extraviado en presa El Cuchillo
nl_samuel_japon_bc7f10dbcc
Refuerza NL lazos con Japón en encuentro con la Princesa Takamado
escena_pasuca_a295371b8a
Famosos celebran la Pascua con estilo y tradición
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×