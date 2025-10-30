Cerrar X
Nuevo León

Monterrey envía 40 toneladas de ayuda a damnificados en Veracruz

El presidente municipal apoyó en las labores al conducir el montacargas que subió las 63 tarimas acopiadas en las unidades de carga pesada

El Gobierno de Monterrey envió dos tráilers con 63 tarimas que contenían los donativos para todas aquellas personas que resultaron afectadas por las lluvias registradas en Veracruz.

En total se acumularon alrededor de casi 40 toneladas de alimentos y artículos básicos de primera necesidad para aquellos damnificados.

El alcalde Adrián de la Garza, en compañía de la presidenta del DIF, Gaby Oyervides, y trabajadores de la institución, formaron “mano cadena” para cargar los dos tráileres con alimentos como arroz, frijol, lenteja, pastas, atún, leche, agua y azúcar entre otros, así como pañales, artículos para la higiene personal, comida para mascota y más.

El edil condujo el montacargas para subir las 63 tarimas acopiadas, además de agradecer a los regiomontanos que apoyaron a la causa.

Después de conocer el nivel daños, el DIF de Monterrey abrió los centros de acopio para ahora canalizar el apoyo.

Según datos federales, el evento climatológico dejó 35 personas sin vida y siete desaparecidos en el estado de Veracruz, por lo que se consideró que la ayuda fuese destinada a esta entidad. 


