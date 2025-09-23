Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años

El político y empresario Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, murió a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

El edil, considerado uno de los personajes más influyentes en la política regiomontana, había anunciado semanas atrás que suspendía sus tratamientos médicos y dejaba su proceso “a la buena de Dios”.

Una vida dedicada a San Pedro Garza García

Fernández Garza fue electo en cuatro ocasiones como alcalde del municipio más próspero de América Latina.

Su primer mandato comenzó en 1989, y volvió a dirigir la administración municipal en los periodos 2009-2012, 2015-2018 y nuevamente en 2024, aunque en este último solicitó licencia por motivos de salud.

Además, fue senador de la República entre 1994 y 2000, donde representó a Nuevo León por el PAN, y contendió en 2003 por la gubernatura del estado, aunque sin éxito.

Trayectoria académica y empresarial

Nacido en Monterrey en 1950, Fernández se graduó en Administración Industrial en la Universidad de Purdue (EUA) en 1970, también cursó estudios en el IPADE, la UANL y obtuvo una maestría en Administración en el Tec de Monterrey en 1974.

En el ámbito empresarial fue directivo de Grupo Alfa, fundador de Dispersiones Múltiples, Internacional Textil Corporation en La Habana, Comercializadora de Puros, además de socio en Especialidades Cerveceras y Uniser, entre otras compañías.

El cáncer que marcó sus últimos años

El alcalde padecía mesotelioma, un tipo de cáncer pulmonar que reapareció en enero de 2025 por tercera ocasión.

En relación con lo anterior, el 15 de septiembre de 2025, en conferencia de prensa, confirmó que el avance del mesotelioma pleural que padeció lo obligó a solicitar licencia y posteriormente presentar su renuncia definitiva al cargo.

“No estoy en una condición física sana, y creo que es mejor que alguien que sí lo esté y le pueda dedicar todo el día a San Pedro, pues lo haga. Ya no puedo caminar, batallo en concentrarme y no puedo cumplir con las tareas de 24 horas diarias que exige el cargo”, expresó el edil panista.

Su última publicación en redes sociales

Horas antes de su fallecimiento, Mauricio Fernández compartió en Instagram una imagen con un mensaje de agradecimiento hacia la gente de San Pedro. El texto, colocado en una fachada del municipio, decía:

"Por tanto y por todo, San Pedro agradece a Tío Mau con decoro".

Dicha publicación, que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y reconocimiento, se convirtió en su último adiós público, reflejando el profundo vínculo que mantenía con la comunidad sampetrina.

Su partida marca el cierre de una etapa en la vida política de Nuevo León y especialmente en San Pedro Garza García, municipio que lo eligió en múltiples ocasiones como su representante.

