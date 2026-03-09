Podcast
Nuevo León

Muere menor de seis años tras intento de asalto en Apodaca

De acuerdo con autoridades, en el mismo ataque también resultaron gravemente lesionadas una menor de 11 años y una mujer de aproximadamente 40 años

Un menor de edad perdió la vida tras resultar herido durante un ataque a balazos registrado en la colonia Las Margaritas, en el municipio de Apodaca.

De manera preliminar, el niño fue identificado como Josué, quien habría recibido al menos un impacto de bala durante la agresión y posteriormente falleció a causa de las heridas.

En el mismo ataque también resultaron gravemente lesionadas una menor de 11 años y una mujer de aproximadamente 40 años, quienes fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, una de las principales líneas de investigación apunta a un intento de robo de vehículo.

Sin embargo, autoridades de seguridad municipal manejan otra versión preliminar, señalando que el ataque podría haber estado dirigido contra el padre de familia que presuntamente viajaba en la camioneta.

Hombres armados dispararon contra familia

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Acapulco y Girasol, en el acceso a un supermercado, donde hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba la familia.

Tras el ataque se desplegó un fuerte operativo policial, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones continúan con las indagatorias para tratar de ubicar a los responsables


