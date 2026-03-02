Real Apodaca amarra liderato y boleto a la Liguilla 

Cuando aún restan cinco jornadas a la Temporada 2025-2026 de la Serie A de la Liga Premier, Real Apodaca ha amarrado su boleto a la Liguilla como líder del Grupo B, lo cual los posiciona directo en los Cuartos de Final.

Esto ocurre luego de sellar su pase ayer domingo en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano en Apodaca, al golear 3-0 a Halcones de Uruapan en la Jornada 21. Con este triunfo llega a 54 puntos, cantidad que se volvió inalcanzable para sus más cercanos perseguidores.

Es de recordar que en Liga Premier avanzan a Liguilla los cuatro primeros lugares de cada grupo (A, B y C) y el mejor quinto lugar; los líderes de cada sector se instalan directo en Cuartos de Final y el resto juega una Reclasificación.

En el Grupo B que comanda Real Apodaca, el segundo lugar lo tiene Santiago FC con 36 puntos, muy lejos de los merengues; debajo están Zacatepec con 35, Halcones con 34, Correcaminos con 32 y Calor con 31, mostrando un claro dominio la cuadra de Apodaca, que nunca soltó la cima, pues su arranque invicto duró 16 fechas.

A lo largo del torneo, Real Apodaca ha acumulado 15 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas, números positivos que los han dejado en la parte alta; incluso, luchará por terminar como superlíder de toda la Liga Premier. Hoy es tercero en ese rubro, solo tres puntos menos que Durango (Grupo A) y dos de Racing de Veracruz (Grupo C).

El conjunto dirigido por Ricardo Rayas abrió el marcador ante Halcones al minuto 35, cuando Jesús Reyes abrió a la derecha con Said Jaramillo, quien envió servicio a primer poste, donde Andrey Andrade tocó el esférico para empujar el balón a las redes con el 1-0.

Aunque el segundo tanto del partido tardó en caer, era claro el dominio del cuadro local; fue hasta el 80’ de acción que llegó el 2-0 con un golazo de Axel García Barrera, luego de que Daniel Velásquez luchara por un balón, burlando a todo aquel que se le atravesó en su camino, y así logró filtrar para su compañero recién ingresado, que ante la salida del arquero Alex Cruz, bombeó el balón y lo techó para el segundo gol del encuentro.

El 3-0 definitivo se dio al minuto 83, cuando Saúl ‘Grillo’ Ramírez cedió el balón a su izquierda para Ander Casas, quien dentro del área, mostrando confianza y tranquilidad para rematar, sacó un disparo cruzado para vencer al portero con el tanto que sellaba la goleada.

En la Jornada 22, Real Apodaca visita el próximo sábado a Cordobés, en Cuautitlán, Estado de México.

