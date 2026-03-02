Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_02_at_1_32_49_AM_ff936f36e8
Deportes

Real Apodaca amarra liderato y boleto a la Liguilla 

Vence en casa 3-0 a Uruapan, en la Jornada 21 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A de la Liga Premier, y accede directo a los Cuartos de Final

  • 02
  • Marzo
    2026

Cuando aún restan cinco jornadas a la Temporada 2025-2026 de la Serie A de la Liga Premier, Real Apodaca ha amarrado su boleto a la Liguilla como líder del Grupo B, lo cual los posiciona directo en los Cuartos de Final.

Esto ocurre luego de sellar su pase ayer domingo en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano en Apodaca, al golear 3-0 a Halcones de Uruapan en la Jornada 21. Con este triunfo llega a 54 puntos, cantidad que se volvió inalcanzable para sus más cercanos perseguidores.

Es de recordar que en Liga Premier avanzan a Liguilla los cuatro primeros lugares de cada grupo (A, B y C) y el mejor quinto lugar; los líderes de cada sector se instalan directo en Cuartos de Final y el resto juega una Reclasificación.

En el Grupo B que comanda Real Apodaca, el segundo lugar lo tiene Santiago FC con 36 puntos, muy lejos de los merengues; debajo están Zacatepec con 35, Halcones con 34, Correcaminos con 32 y Calor con 31, mostrando un claro dominio la cuadra de Apodaca, que nunca soltó la cima, pues su arranque invicto duró 16 fechas.

A lo largo del torneo, Real Apodaca ha acumulado 15 triunfos, 4 empates y solo 2 derrotas, números positivos que los han dejado en la parte alta; incluso, luchará por terminar como superlíder de toda la Liga Premier. Hoy es tercero en ese rubro, solo tres puntos menos que Durango (Grupo A) y dos de Racing de Veracruz (Grupo C).

El conjunto dirigido por Ricardo Rayas abrió el marcador ante Halcones al minuto 35, cuando Jesús Reyes abrió a la derecha con Said Jaramillo, quien envió servicio a primer poste, donde Andrey Andrade tocó el esférico para empujar el balón a las redes con el 1-0.

Aunque el segundo tanto del partido tardó en caer, era claro el dominio del cuadro local; fue hasta el 80’ de acción que llegó el 2-0 con un golazo de Axel García Barrera, luego de que Daniel Velásquez luchara por un balón, burlando a todo aquel que se le atravesó en su camino, y así logró filtrar para su compañero recién ingresado, que ante la salida del arquero Alex Cruz, bombeó el balón y lo techó para el segundo gol del encuentro.

El 3-0 definitivo se dio al minuto 83, cuando Saúl ‘Grillo’ Ramírez cedió el balón a su izquierda para Ander Casas, quien dentro del área, mostrando confianza y tranquilidad para rematar, sacó un disparo cruzado para vencer al portero con el tanto que sellaba la goleada.

En la Jornada 22, Real Apodaca visita el próximo sábado a Cordobés, en Cuautitlán, Estado de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_champions_db4ab3e9c8
Listos los clasificados a octavos de final de la Champions 2026
Captura_de_pantalla_2026_02_22_003835_5bd864d501
Fallece aficionado tras riña en Celaya vs Racing de Veracruz
H_Ai_Haq_D_Xo_AEB_Fe_Z_3ca0d6ae30
¡Lo trae domado! Rayados suma 10 partidos sin perder ante Pumas
publicidad

Últimas Noticias

deportes_guido_pizarro_e81ac0058f
Cumple Guido Pizarro un año como director técnico de Tigres
EH_CONTEXTO_8_01fd8d4366
¿Qué se sabe del funeral de 'El Mencho' en Guadalajara?
samuel_garcia_cancha_454_3c5bf494a1
Entrega Samuel García cancha 454 a 101 días de Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_02_28_at_6_45_40_PM_1_e245ee806a
Celebrará NL el Día del Patrimonio con más de 100 actividades
publicidad
×