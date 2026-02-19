Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
conmemoran_ejercito_mexico_aniversario_e85ec44b47
Nuevo León

Conmemoran 113° aniversario de Ejército Mexicano en Campo Militar

El comandante de la 7ma Zona Militar felicitó a los elementos del Ejército, además de reconocer su entrega, vocación de servicio y compromiso

  • 19
  • Febrero
    2026

En el marco del Día del Ejército, autoridades civiles y militares conmemoraron el 113 aniversario del Ejército Mexicano en las instalaciones de la 7ma Zona Militar, ubicadas en el municipio de Apodaca.

conmemoran-ejercito-mexico-aniversario.jpg

Rodeados de valores como el honor, la abnegación, la honradez, la lealtad, el patriotismo, el espíritu de cuerpo y la disciplina, los integrantes de las fuerzas armadas participaron en una ceremonia realizada en el comedor del Campo Militar, donde se destacó la labor y el compromiso de quienes integran la institución mexicana. 

conmemoran-ejercito-mexico-aniversario.jpg

Reconocen labor de militares en ceremonia conmemorativa

El evento fue presidido por el comandante de la 4ta Región Militar, Juan José Gómez Ruiz. También estuvieron presentes el comandante de la 7ma Zona Militar, Tomás Amador Ramírez; el coordinador de la Guardia Nacional, Víctor Manuel Lemaroy Santos; el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, así como el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla.

El mensaje oficial estuvo a cargo del comandante de la 7ma Zona Militar, quien felicitó a los elementos del Ejército y reconoció su entrega, vocación de servicio y compromiso con la seguridad y soberanía del país.

conmemoran-ejercito-mexico-aniversario.jpg

Al término de la ceremonia conmemorativa, se ofreció un desayuno para las autoridades e invitados especiales que acudieron a esta celebración.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_18_at_2_32_27_PM_a392d29bec
En su día, soldados brindan lealtad y servicio a la nación
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
IMG_7381_JPG_2873d38006
Promueve Apodaca servicios médicos integrales
publicidad

Últimas Noticias

Screenshot_2026_02_20_16_30_09_486_com_miui_mediaviewer_edit_8f50dd9d0d
Fiesta Mexicana 2026 en Matamoros tendrá de huésped a Ninel Conde
mundial_monterrey_palacio_f819165258
Monterrey prepara festejo para el partido 1,000 de los Mundiales
Whats_App_Image_2026_02_20_at_4_30_30_PM_19e701a559
Protección Civil derriba gigantesco árbol en Plan de Ayala
publicidad

Más Vistas

congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
andrew_mountbatten_windsor_ea5d694ee6
Detienen al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III
publicidad
×