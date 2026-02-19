Conmemoran 113° aniversario de Ejército Mexicano en Campo Militar

En el marco del Día del Ejército, autoridades civiles y militares conmemoraron el 113 aniversario del Ejército Mexicano en las instalaciones de la 7ma Zona Militar, ubicadas en el municipio de Apodaca.

Rodeados de valores como el honor, la abnegación, la honradez, la lealtad, el patriotismo, el espíritu de cuerpo y la disciplina, los integrantes de las fuerzas armadas participaron en una ceremonia realizada en el comedor del Campo Militar, donde se destacó la labor y el compromiso de quienes integran la institución mexicana.

Reconocen labor de militares en ceremonia conmemorativa

El evento fue presidido por el comandante de la 4ta Región Militar, Juan José Gómez Ruiz. También estuvieron presentes el comandante de la 7ma Zona Militar, Tomás Amador Ramírez; el coordinador de la Guardia Nacional, Víctor Manuel Lemaroy Santos; el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, así como el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla.

El mensaje oficial estuvo a cargo del comandante de la 7ma Zona Militar, quien felicitó a los elementos del Ejército y reconoció su entrega, vocación de servicio y compromiso con la seguridad y soberanía del país.

Al término de la ceremonia conmemorativa, se ofreció un desayuno para las autoridades e invitados especiales que acudieron a esta celebración.

