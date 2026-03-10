Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_2_bd33cda68e
Nuevo León

Detienen a siete policías de San Pedro por presunto cohecho

Los policías municipales habrían ofrecido dinero a un mando superior para frenar una denuncia ciudadana presentada en su contra.

  • 10
  • Marzo
    2026

Siete policías municipales de San Pedro fueron detenidos tras ser señalados por el presunto delito de cohecho, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con la autoridad, la detención ocurrió el pasado 9 de marzo de 2026 en la colonia Valle Oriente, en el municipio sampetrino.

Los elementos policiales habrían intentado ofrecer dinero a un mando superior dentro de la corporación con la intención de evitar consecuencias derivadas de una denuncia ciudadana presentada en su contra.

Policías habrían reunido dinero para frenar denuncia

Según las investigaciones iniciales, los agentes se enteraron de que existía un señalamiento ciudadano en su contra, por lo que presuntamente acordaron reunir una cantidad de dinero entre todos para entregarla a un superior.

La intención, de acuerdo con la Fiscalía, era que dicho mando interviniera para evitar problemas relacionados con la denuncia o impedir que el caso avanzara.

Los policías detenidos fueron identificados como Brandon "N", Jesús "N", José "N", Hinkel "N", Félix "N", Fernando "N" y Abel "N".

Investigación sigue por presunto abuso de autoridad

Por el delito de cohecho, los siete uniformados permanecen a disposición de un Agente del Ministerio Público Investigador, quien se encargará de determinar su situación jurídica.

De manera paralela, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción mantiene abierta la investigación derivada de la denuncia ciudadana presentada en contra de los elementos.

Dicha denuncia señala a los policías por su presunta participación en el delito de abuso de autoridad, por lo que las autoridades continúan con la integración de la carpeta para esclarecer los hechos y definir posibles responsabilidades.

Corporación colabora con investigaciones

Por otro lado, a través de un comunicado, la corporación municipal aseguró que colaborará con las investigaciones.

"El Municipio de San Pedro reitera su compromiso de cero tolerancia ante cualquier conducta indebida por parte de los servidores públicos y mantiene total disposición de colaborar con las autoridades competentes durante el proceso.

"En San Pedro no se van a permitir actos fuera de la ley", se lee en la ficha informativa.

Con información de David Cázares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_waldo_fernandez_bc0da0936a
Saldría libre Karina si llegan a acuerdo entre abogados: Waldo
SECRETA_Rio_san_pedro_kuri_4ecafdc67f
Confirma Kuri baja de siete policías por cohecho en San Pedro
EH_OJOS_3_d6ee09f7aa
Catean propiedades ligadas a exjefe de Seguridad en Tabasco
publicidad

Últimas Noticias

HDG_3iw_U_Xk_A_As61s_933dbb2c17
Colocan estatua de Trump y Epstein como Titanic en Washington
scwe_2e297b4af2
Juicio contra líder de La Luz del Mundo iniciará en 2027 en EUA
choque_camion_poste_altamira1_3401831999
Tumba poste y deja sin energía a sector de Altamira y Tampico
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
Recarpetep_pavimento_84c7f66641
Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación
publicidad
×