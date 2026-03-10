Revelan características de monedas conmemorativas del Mundial

El Diario Oficial de la Federación publicó las características de las monedas conmemorativas que México emitirá con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Las piezas estarán disponibles en tres versiones: oro, plata y una moneda bimetálica de $20 pesos, todas diseñadas conforme a lo establecido en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

El decreto que autoriza su emisión fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 5 de marzo de 2026.

#10deMarzo2026 Se establecen las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México-Estados Unidos-Canadá.

Moneda de oro tendrá valor nominal de $25 pesos

La primera pieza será una moneda de oro puro, pensada principalmente para el coleccionismo.

Tendrá un valor nominal de $25 pesos, forma circular y un diámetro de 23 milímetros. Su peso será de 7.776 gramos, equivalente a un cuarto de onza troy de oro puro, con una pureza mínima de 0.999.

En el anverso aparecerá el Escudo Nacional acompañado de la leyenda Estados Unidos Mexicanos. El reverso incluirá un diseño alusivo al Mundial 2026 que será definido por el Banco de México.

La pieza también llevará la denominación $25 y la marca de la Casa de Moneda de México

La moneda de plata pesará una onza troy

Otra de las piezas será de plata pura, con valor nominal de $10 pesos.

Esta moneda tendrá 40 milímetros de diámetro y un peso de 31.103 gramos, equivalente a una onza troy con pureza de 0.999.

Al igual que la de oro, mostrará en el anverso el Escudo Nacional, mientras que el reverso integrará un diseño relacionado con la Copa del Mundo y la denominación $10, además de la ceca oficial “Mo”.

Habrá moneda bimetálica de $20 pesos para circulación

La tercera pieza será una moneda bimetálica de $20 pesos, diseñada con forma dodecagonal y un diámetro de 30 milímetros.

Su núcleo estará elaborado con una aleación de cobre, níquel y zinc, mientras que el anillo exterior será de bronce-aluminio, compuesto principalmente por cobre.

El peso total de la moneda será de 12.67 gramos, y contará con canto estriado discontinuo.

En el anverso aparecerá nuevamente el Escudo Nacional, mientras que el reverso tendrá un diseño especial vinculado al Mundial, junto con la denominación $20, elementos de seguridad y la marca de la Casa de Moneda.

Por otra parte, el decreto establece que el Banco de México tendrá un plazo de 90 días para definir los diseños definitivos de las monedas y será el titular de los derechos de autor.

Una vez aprobados los diseños, la Casa de Moneda realizará los ajustes técnicos necesarios para iniciar la producción.

El proceso de acuñación comenzará 30 días después de que se aprueben los diseños, conforme al decreto avalado por el Congreso el 17 de febrero de 2026.

