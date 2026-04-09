NL cierra gira por Asia: inversión acumulada es de $120,000 mdd

Con una cifra sin precedentes en inversión extranjera directa y nuevos proyectos concretados en el sector automotriz y tecnológico, el gobernador Samuel García Sepúlveda cerró su gira de trabajo por Asia, consolidando a Nuevo León como líder nacional en desarrollo económico.

Durante una entrevista concedida a El Horizonte, el mandatario destacó que su administración ha alcanzado $120,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, una cifra récord que supera por amplio margen administraciones anteriores.

“Hoy es un día muy especial porque cerramos la gira aquí en Corea. Al día de hoy van $120,000 millones de dólares de inversión extranjera, eso es récord histórico… El gobierno anterior en seis años su récord fue de $11,000 millones y nosotros en cuatro años y medio ya van $120,000 millones de dólares, es decir, convertido en pesos es alrededor de 2 trillones de pesos invertidos en Nuevo León. Y gracias a empresas coreanas es que hemos llegado a ese monto… Entonces, para mí es un honor que esta gira termine con esos números, porque con esto sin duda Nuevo León es hoy primer lugar en todo, no hay ninguna duda de eso, pero en especial en materia económica estamos ya muy lejos del segundo lugar”, afirmó.

Como parte del cierre de la gira, García Sepúlveda sostuvo encuentros con compañías del sector automotriz y de autopartes, logrando la confirmación de nuevas inversiones:

• NIFCO: 147 millones de dólares y 3,000 empleos

• Hyundai WIA: 35 millones de dólares y 240 empleos

• DH Autoware: 167 millones de dólares y 440 empleos proyectados al 2026

Estas inversiones refuerzan el ecosistema industrial de Nuevo León, particularmente en sectores clave como el automotriz y electrónico.

“Hoy confirmamos el buen ánimo que hay en invertir en Nuevo León… tenemos ya 281 empresas coreanas en el estado y todas están expandiéndose o instalando nuevas plantas”, destacó.

Además del componente económico, la gira también tuvo un fuerte enfoque en la promoción internacional de Nuevo León como sede del Mundial 2026.

En paralelo a las reuniones empresariales, autoridades estatales sostuvieron encuentros con aerolíneas, agencias de viajes y operadores turísticos en Japón y Corea del Sur para atraer visitantes durante la justa mundialista.

“Va a ser una locura de empleo, derrama y comercio… imagínense 40 días de Mundial y Fan Fest”, señaló el gobernador.

Como parte de esta estrategia, se confirmó la realización de un Día de Corea durante el Fan Fest en Monterrey, el cual incluirá presentaciones de K-pop.

“Va a haber un día coreano en el Fan Fest el día que juegue Corea… van muy buenos grupos de K-pop”, adelantó.

El cierre de la gira por Japón y Corea deja no solo cifras récord, sino también una proyección internacional fortalecida para Nuevo León, tanto en el ámbito económico como turístico.

“Esa es la importancia de estas giras: hay que venir a presumir el estado. La promoción no llega sola. Y todo esto, por supuesto, ayuda a México; le he estado avisando a nuestra presidenta de todas las inversiones que se han ido cerrando, así que estamos muy contentos de los logros hechos en esta gira por Japón y Corea”, concluyó García Sepúlveda.

Con estos resultados, el estado se consolida como el principal motor económico del país y un referente global en atracción de inversiones.

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