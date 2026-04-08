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Nuevo León

Refrenda Miguel Flores el compromiso de NL con la seguridad

El funcionario estatal destacó que la inversión en esta materia no es solo una cifra, sino un compromiso firme para proteger el patrimonio de las familias

  • 08
  • Abril
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, reafirmó que la seguridad pública seguirá siendo la prioridad presupuestal y estratégica de la actual administración, con el objetivo de consolidar la paz y el desarrollo económico en el estado.

Durante su intervención, el funcionario estatal destacó que la inversión en esta materia no es solo una cifra, sino un compromiso firme para proteger el patrimonio y la integridad de las familias neoleonesas.

Inversión histórica en Fuerza Civil

Flores Serna detalló que la columna vertebral de esta estrategia ha sido el fortalecimiento de Fuerza Civil. En lo que va de la gestión, se ha destinado una cifra superior a los $30,000 millones de pesos, recursos que han sido aplicados en tres pilares fundamentales:

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  • Modernización de equipamiento: Adquisición de unidades blindadas y armamento de última generación.

  • Tecnología: Implementación de sistemas de vigilancia y análisis de datos.

  • Capital humano Incremento del estado de fuerza y mejora en la capacitación de los elementos.

“La inversión en infraestructura, tecnología y capital humano nos ha permitido consolidar una corporación más sólida, mejor preparada y con mayor capacidad de respuesta ante cualquier situación”, señaló el Secretario.

Resultados y reconocimiento nacional

El Secretario subrayó que los esfuerzos financieros han comenzado a dar frutos medibles. De acuerdo con las cifras presentadas, existe una mejora sostenida en los indicadores de seguridad y una tendencia a la baja en delitos de alto impacto.

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Asimismo, resaltó que la eficacia de la corporación ha trascendido las fronteras estatales, mencionando que el INEGI ha reconocido a Fuerza Civil como la mejor policía de México. Este reconocimiento, aseguró, valida que la estrategia basada en la coordinación institucional es la correcta.

Sin bajar la guardia

Para el cierre de la administración y los proyectos venideros, Flores Serna aseguró que no habrá retrocesos. El enfoque se mantendrá en la prevención y el fortalecimiento de las instituciones para garantizar que el estado siga siendo un referente nacional en calidad de vida.

“No bajaremos la guardia. La seguridad es una condición indispensable para el crecimiento social y económico de Nuevo León”, concluyó.


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