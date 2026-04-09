Sube México 6 lugares en ranking de Inversión Extranjera Directa

México avanzó seis posiciones en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 de Kearney, al pasar del lugar 25 al 19, consolidándose como uno de los mercados con mayor crecimiento en la clasificación.

El movimiento coloca a México, junto con Singapur, como los países que más escalaron en el ranking, impulsados por un entorno internacional que favorece la relocalización de cadenas productivas y un renovado interés de corporaciones globales.

Impulso por nearshoring y optimismo empresarial

El avance mexicano responde a factores estructurales que han ganado peso en los últimos años. La reconfiguración de las cadenas de suministro, especialmente en Norteamérica, ha convertido al país en un destino atractivo para nuevas inversiones.

De acuerdo con Gerardo Rocha y Diego De Santis, directivos de la consultora, este repunte también está ligado a una percepción positiva entre altos ejecutivos sobre el potencial económico del país.

“México pasó del lugar 25 al 19 este año. Es, junto con Singapur, de los dos países que más subieron en la tabla, lo cual es una muy buena noticia para la intención de inversión”, destacaron.

Sectores que lideran el interés

El reporte identifica a las telecomunicaciones como el sector más atractivo para los inversionistas en México. A este le siguen industrias estratégicas como la aeroespacial y defensa, así como transporte y logística.

Este último sector resulta clave para consolidar la integración regional, particularmente en el contexto del bloque de Norteamérica, donde México juega un papel central como plataforma de manufactura y distribución.

A pesar del avance, el informe advierte que México mantiene rezagos importantes. El principal, la innovación tecnológica, que hoy es el factor más determinante a nivel global para elegir destinos de inversión.

En este rubro, el país se ubica en la parte baja dentro del Top 25, lo que representa un desafío estructural.

Además, la certidumbre jurídica continúa siendo un punto crítico. “El inversionista requiere certeza jurídica donde sienta que sus derechos y propiedades están protegidas”, advirtió Rocha, quien subrayó que cambios regulatorios recientes han generado inquietud.

En el ranking de mercados emergentes, México también avanzó, al subir del sexto al quinto lugar. Solo es superado por potencias como China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e India.

El informe, basado en encuestas a CEOs y líderes empresariales globales, revela que el 88% de los inversionistas planea aumentar su inversión extranjera directa en los próximos tres años, seis puntos más que en el reporte anterior.

Cabe señalar que el entorno internacional sigue siendo un factor determinante. Las tensiones geopolíticas, particularmente por la guerra en Irán, y la volatilidad en los precios de materias primas como el petróleo, figuran entre las principales preocupaciones.

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