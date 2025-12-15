NL gestiona que El Cuchillo no cuente para entrega de agua a EUA

Debido a que “no se aprovecharía” para ese fin, Nuevo León gestiona que la federación no considere a la cuenca del Río San Juan, que es donde está la Presa El Cuchillo, para el pago de agua a Estados Unidos.

Esto porque el líquido de El Cuchillo va directo a la presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, luego al Río Bravo y posteriormente al Golfo de México, pues, por estar aguas abajo, no hay manera de que sus desfogues vayan a las presas internacionales La Amistad y Falcón, establecidas al norte.

De estas últimas dos presas, ubicadas en Coahuila y Tamaulipas, respectivamente, es donde Texas toma el agua y la contabiliza para el pago.

De hecho, por este mismo motivo, las cuencas del Río San Juan y la del Río Álamo no estaban consideradas en el Tratado de Agua de 1944, pero fueron incluidas por el Acta 331.

Esta acta se agregó al tratado el 17 de noviembre del 2024 por las secciones binacionales de la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA).

En una revisión realizada por El Horizonte a tal acta, se detectó que para agregar la cuenta del Río San Juan también se incluyó como “medio de pago” a Estados Unidos, al Río Bravo, cuando originalmente solo era a través de las presas internacionales.

En entrevista con El Horizonte, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, dijo que Nuevo León está haciéndole ver a la federación que sacar agua de El Cuchillo para cubrir el adeudo no sería de mucha utilidad, pues no hay dónde almacenarla para que Estados Unidos la contabilice.

“El agua que llega de nuestra parte al Río Bravo, pues no tienen dónde almacenarla, va a acabar siendo no aprovechada.

“Entonces, es parte de los argumentos nuestros para que lo consideren y para que, en la medida de lo posible, siendo muy respetuoso de la autoridad federal, que es la competente en este ámbito, pues no afecten tanto a la presa El Cuchillo”, indicó.

El funcionario expresó que Nuevo León solo es “usuario” del sistema, pues el administrador es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero que están haciendo valer los argumentos y recordando por qué originalmente el Río San Juan no era parte del tratado de aguas binacional.

“En el tratado hay seis afluentes que están considerados: el río Conchos, en Chihuahua; el Arroyo de Las Vacas, en Coahuila; los ríos San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado; todos nacen en Coahuila.

“Hay dos presas internacionales, una en (Ciudad) Acuña (Coahuila), la Presa Amistad; y otra por Reynosa, la Presa Falcón, y ahí es donde llega el agua de estos seis afluentes y ahí se lleva la contabilidad por parte de la CILA.

“La cuenca del río San Juan, donde está la presa Marte R. Gómez y El Cuchillo, no está considerada en el acuerdo original, pues porque no tienen dónde almacenarla”, indicó.

Señaló que si el agua de El Cuchillo termina en el Río Bravo, no hay certeza de cómo se contabilizaría en el pago, por lo cual no sería “tan útil” utilizarla.

“Sí lo tomarían en cuenta, pero creo que no sería tan útil porque no llegan a ninguna presa internacional; la federación conoce este tema muy bien”, expresó el funcionario.

El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le exigió a México pagarle, antes del 31 de diciembre, 246 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua de los 986 Mm³ que le adeuda del quinquenio 2020-2025 y cuyo plazo terminó el octubre pasado.

Ante esto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se negociaría con Estados Unidos el tema y reiteró que tiene comunicación con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para pagar el adeudo.

Originalmente, la cuenta del Río San Juan, que es donde está El Cuchillo, no se consideraba para el pago, pues solo se usaban las presas internacionales Falcón y La Amistad, pero, en noviembre del 2024, se agregó mediante el Acta 331 al tratado de 1944.

ESTO DICE EL ACTA DE LA DISCORDIA

El Acta 331 que se aprobó en noviembre del 2024 indica que ahora el pago del 30% del afluente del Río Bravo a los productores agropecuarios de Texas ya no solo se hará a través de las presas internacionales, sino también de la corriente del mismo embalse.

Esto ha generado comentarios en el sentido de que no habría manera de contabilizar el líquido que se tome de esa cuenca.

Aun así, en su resolución número siete agrega este “medio” de pago.

“La entrega de agua podrá efectuarse por cualquiera de los siguientes medios, solos, o en combinación: Con agua de la parte asignada a México de las aportaciones al Río Bravo, de los seis afluentes mexicanos definidos en el tratado de aguas de 1944, cuando México dé aviso anticipado a Estados Unidos y los Estados Unidos estén en posibilidad de conservarla.

“Con traspaso de aguas mexicanas, almacenadas en las presas principales internacionales, como lo determine la comisión, si al hacer el traspaso, los Estados Unidos disponen de capacidad para conservarlas”, señala.

Y en el resolutivo ocho es donde incluye a la cuenca del río San Juan, que es donde está la presa El Cuchillo.

“México podrá utilizar las aguas que el tratado de aguas de 1944 le asigna de los ríos San Juan y Álamo, conforme a lo estipulado en el artículo cuatro del tratado de aguas de 1944, para reducir o evitar un potencial faltante, cuando México no las necesite o no las pueda utilizar, sin que su autorización o el uso de las citadas aguas establezca, con relación a las mismas, ningún derecho de continuar derivándolas”, expresa.

