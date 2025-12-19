Podcast
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro

El central se unirá a una buena lista de jugadores mexicanos, quienes se enfrentarán a otras figuras internacionales, como preparativo para el Mundial

  • 19
  • Diciembre
    2025

El próximo año será sumamente especial para Nuevo León, pues recibirá varios encuentros de la Copa del Mundo y otros eventos como el esperado Juego de Leyendas, al cual se sumó alguien que, pese a que apenas se retiró, es una figura del fútbol mexicano.

La más reciente incorporación es Héctor Moreno, quien dejó las canchas hace unas semanas, luego de más de 20 años de trayectoria, en los que alzó varios títulos, incluidos una Liga de Campeones de Concacaf con "La Pandilla".

El central se unirá a una buena lista de jugadores mexicanos, quienes se enfrentarán a otras figuras internacionales, como preparativo para la máxima fiesta del fútbol internacional.

Estos son los mexicanos convocados al momento:

  • Luis Hernández
  • Jared Borgetti
  • Miguel Layún
  • Oribe Peralta
  • Héctor Moreno
  • Andrés Guardado
  • “Paco” Palencia
  • Sinha
  • Marco Fabián
  • "Conejo" Pérez
  • Hiram Mier
  • Moisés Muñoz
  • Luis Roberto Alves "Zague"

Estos son los internacionales convocados al momento:

  • Pepe
  • Cafú
  • Carles Puyol
  • Alessandro del Piero
  • Christian Vieri
  • Marco Materazzi
  • Francesco Totti
  • Xavi

¿Cuándo y dónde es el Juego de Leyendas Monterrey 2026?

Esta fiesta del fútbol se celebrará el sábado 17 de enero de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey


