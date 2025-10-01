Cerrar X
11ac9bf9_fa99_42a9_9400_a151d01b63ff_9aa2762d8f
Nuevo León

NL moderniza auditorías con nuevos sistemas digitales

La Contraloría de NL lanzó el SCA y SAE, herramientas que digitalizan auditorías y expedientes, fortaleciendo transparencia, legalidad y rendición de cuentas

  • 01
  • Octubre
    2025

Con el fin de blindar los recursos públicos y elevar la transparencia, la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León implementó dos herramientas tecnológicas clave que están redefiniendo los procesos de auditoría, investigación y sanción.

María Teresa Herrera Tello, contralora general, presentó el Sistema de Control de Auditorías (SCA) y el Sistema de Administración de Expedientes (SAE), destacando que esta innovación marca un "parteaguas en la historia del control interno y del combate a la corrupción" en el estado.

“Estos sistemas no son solo plataformas tecnológicas, son nuevas formas de hacer gobierno. Con ellos estamos anticipándonos a riesgos, previniendo irregularidades, y cerrando espacios a la discrecionalidad”, mencionó Herrera Tello.

El SCA automatiza cada etapa del proceso de fiscalización, que antes se realizaba de forma manual. Esto ha resultado en auditorías más eficientes, seguras y con un menor costo operativo.

La Contraloría ha registrado un total de 631 auditorías, también se han derivado 1,902 observaciones, cada una con un estatus claro (solventadas, no solventadas, o turnadas a autoridad investigadora).

2ef0df90-527f-42f9-8f4c-fa9970b43119.jpg

Entre las principales funcionalidades del SCA se encuentran ser un puente digital para comunicación en tiempo real con los entes fiscalizados, también implementar el uso de la firma electrónica para validar y certificar documentos, garantizando certeza y legalidad y herramientas de gestión dinámica como buzones de mensajería y validaciones automáticas, orientadas a la rendición de cuentas.

Por otra parte, el SAE crea y gestiona de manera completamente electrónica los expedientes de responsabilidad administrativa, cubriendo desde la investigación hasta la sentencia definitiva.

Actualmente, el SAE concentra más de 5 mil 700 expedientes digitales de investigación y substanciación, cada uno con una identificación única y segura.

“Estamos construyendo procesos con trazabilidad total, donde cada acción queda registrada y cada decisión se fundamenta en datos verificables,” añadió la contralora.

El sistema permite crear, firmar y enviar acuerdos, audiencias, sentencias, notificaciones y anexos de forma digital, lo que ha permitido una agilización significativa de los plazos procesales y garantiza certeza jurídica en los procedimientos.

“La verdadera modernización se trata de usar la tecnología como palanca para reforzar los valores que siempre nos deben guiar, que son la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, concluyó Herrera Tello.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

e723e6c6_7343_4ad0_86ff_6885abda4fa5_831e0bdcdd
Revisan contrato de Ambiente con Asociación de Reforestación
EH_UNA_FOTO_1_bb6ff8b7aa
Participa Luis Padua en foro sobre transparencia para Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6_9c42a7f4b0
Reseña: Más fuerte que tus miedos de Kristen Helmstetter
EH_UNA_FOTO_33_9af972c9d8
¿Estás dando a tus hijos suficiente vitamina T?
Whats_App_Image_2025_09_25_at_1_14_28_AM_8db03b97d6
Deberán municipios actuar contra los 'choquecitos'
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
nl_apps_de_comida_a2264054d7
Usuarios denuncian retrasos y pérdidas en pedidos de comida
publicidad
×