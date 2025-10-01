NL moderniza auditorías con nuevos sistemas digitales

Con el fin de blindar los recursos públicos y elevar la transparencia, la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León implementó dos herramientas tecnológicas clave que están redefiniendo los procesos de auditoría, investigación y sanción.

María Teresa Herrera Tello, contralora general, presentó el Sistema de Control de Auditorías (SCA) y el Sistema de Administración de Expedientes (SAE), destacando que esta innovación marca un "parteaguas en la historia del control interno y del combate a la corrupción" en el estado.

“Estos sistemas no son solo plataformas tecnológicas, son nuevas formas de hacer gobierno. Con ellos estamos anticipándonos a riesgos, previniendo irregularidades, y cerrando espacios a la discrecionalidad”, mencionó Herrera Tello.

El SCA automatiza cada etapa del proceso de fiscalización, que antes se realizaba de forma manual. Esto ha resultado en auditorías más eficientes, seguras y con un menor costo operativo.

La Contraloría ha registrado un total de 631 auditorías, también se han derivado 1,902 observaciones, cada una con un estatus claro (solventadas, no solventadas, o turnadas a autoridad investigadora).

Entre las principales funcionalidades del SCA se encuentran ser un puente digital para comunicación en tiempo real con los entes fiscalizados, también implementar el uso de la firma electrónica para validar y certificar documentos, garantizando certeza y legalidad y herramientas de gestión dinámica como buzones de mensajería y validaciones automáticas, orientadas a la rendición de cuentas.

Por otra parte, el SAE crea y gestiona de manera completamente electrónica los expedientes de responsabilidad administrativa, cubriendo desde la investigación hasta la sentencia definitiva.

Actualmente, el SAE concentra más de 5 mil 700 expedientes digitales de investigación y substanciación, cada uno con una identificación única y segura.

“Estamos construyendo procesos con trazabilidad total, donde cada acción queda registrada y cada decisión se fundamenta en datos verificables,” añadió la contralora.

El sistema permite crear, firmar y enviar acuerdos, audiencias, sentencias, notificaciones y anexos de forma digital, lo que ha permitido una agilización significativa de los plazos procesales y garantiza certeza jurídica en los procedimientos.

“La verdadera modernización se trata de usar la tecnología como palanca para reforzar los valores que siempre nos deben guiar, que son la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, concluyó Herrera Tello.

