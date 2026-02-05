Podcast
nl_andres_mijes_558967387b
Nuevo León

Asegura Mijes duplicar ingreso municipal con fiscalización 

El alcalde de Escobedo afirmó que la fiscalización y disciplina financiera elevaron ingresos propios en $1,700 mdp y duplicaron el presupuesto municipal

  • 05
  • Febrero
    2026

Durante la mesa de diálogo titulada “La fiscalización en México: cuidar el dinero del pueblo”, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, afirmó duplicar los ingresos del municipio en base a la disciplina financiera. 

Se trató de un evento realizado en el centro de Monterrey al que acudieron el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, la diputada local Grecia Benavides, Alejandro Reynoso, auditor superior del Estado, y Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de la asociación civil México Justo. 

En su intervención, Mijes planteó que la supervisión del gasto público no debe concebirse como un instrumento de sanción anticipada ni como una señal de desconfianza hacia los gobiernos. 

Por el contrario, explicó que este proceso debe entenderse como un mecanismo que aporta claridad, certidumbre y estabilidad a las instituciones. 

Mijes afirmó que ha tenido efectos positivos en las finanzas locales con la implementación de disciplina financiera, el fortalecimiento de los controles internos y la modernización de procesos administrativos. 

Señaló que los ingresos se incrementaron más de $1,700 millones de pesos, logrando ampliar su capacidad presupuestal, al pasar de aproximadamente $1,500 millones de pesos en 2021 a más de $3,000 millones en la actualidad. 

“Poner orden en las finanzas, fortalecer los controles y modernizar la administración. En el caso de Escobedo, no frenó el crecimiento, sino que lo aceleró.  

“Hoy mi municipio acumula en tres años $1,700 millones de nuevos ingresos propios, lo que permitió duplicar el presupuesto anual, que pasó del 2021 a este 2025 de $1,500 millones a un presupuesto superior a los $3,000 millones”. 

Asimismo, desde su perspectiva, permitir y fortalecer los procesos de fiscalización es una muestra de responsabilidad y reconocimiento de que los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía. 

“La fiscalización bien entendida no es persecución ni desconfianza, es certeza, es orden y es sobre todo una expresión de responsabilidad, de ética.  

“Un gobierno que se deja fiscalizar reconoce algo fundamental: que el dinero público no le pertenece y que el poder solo se justifica cuando se ejerce con límites, con reglas y, sobre todo, con transparencia”, argumentó el edil morenista. 

Por último, el alcalde sostuvo que el debate en torno a la rendición de cuentas va más allá de aspectos técnicos o administrativos, pues involucra una dimensión ética relacionada con la forma en que se ejerce el poder.


