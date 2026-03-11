Supera precio del petróleo otra vez los US$100 dólares por barril

Pese a las medidas aplicadas por la Agencia Internacional de Energía, el precio del petróleo nuevamente superó los 100 dólares por barril este miércoles por la noche.

Esto se debe a una serie de ataques ocurridos en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas en el comercio energético de todo el mundo.

Este 11 de marzo y durante las primeras horas del día 12, el precio del petróleo Brent subió 8.31%, situando el precio del crudo en más de $100.29 dólares por barril, pese a que previamente estuvo en $92 dólares.

Esta alza llega horas después de que 30 países de la AIE anunciaron que sacaron al mercado más de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, para así intentar compensar las pérdidas por las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Una movilización histórica

Esta utilización de las reservas representa el mayor volumen de reservas del que se ha tenido que disponer para resolver una crisis desde la creación de la Agencia en 1974, informó el el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es, sin exagerar, el "yugular" de la economía global. Su importancia radica en que es el punto de paso más crítico del mundo para el suministro de energía.

Por este estrecho transita aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo líquido y una cuarta parte del comercio mundial de gas natural licuado (GNL).

Diariamente, pasan por aquí cerca de 21 millones de barriles de petróleo, lo que la convierte esta en la vía principal para las exportaciones de los mayores productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo: Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak.

